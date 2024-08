Nuove ed eccellenti prospettive per i materiali metallici recuperabili

Quando i rottami ferrosi vengono raccolti e lavorati diventano delle risorse per l’economia circolare di una determinata area geografica. Le aziende di Brescia e delle province attigue possono affidare i residui o i materiali di scarto alla BM Metalli per diverse finalità. Questo circuito, infatti, garantisce una nuova vita a tutti rottami ferrosi provenienti dalle imprese del territorio. Non a caso, il recupero degli scarti è un’operazione che coinvolge qualunque attività imprenditoriale o commerciale. L’accumulo dei rottami ferrosi, in particolar modo, è una pratica del tutto inutile e controproducente. Questi residui metallici, infatti, possono rientrare nei processi industriali al termine di un efficiente programma di raccolta, cernita e trasformazione.



Trattamenti e ottimizzazione dei residui ferrosi tra Brescia e le province lombarde

Le aziende di quest’area geografica possono contattare la BM Metalli per disfarsi dei materiali di scarto prodotti quotidianamente in base alla specifica tipologia di attività svolta. Acciaio, ottone, piombo e rame possono tornare a nuova vita con gli interventi di recupero forniti da un partner affidabile. La gestione completa di tutti i servizi richiesti per lo smistamento e la commercializzazione degli scarti metallici è il valore aggiunto proposto alle imprese che operano tra Brescia e le province circostanti. L’adozione di un modello responsabile è la prerogativa richiesta a tutte le aziende che promuovono la sostenibilità dei processi produttivi ed economici. I materiali di scarto vengono ritirati direttamente dagli addetti con dei mezzi di trasporto adeguati ed, in seguito, trasportati nella sede di Brescia.

Tutte le lavorazioni disponibili e le tipologie di materiali trattati sono elencate direttamente sul sito bm-metalli.it insieme ai recapiti ed altre informazioni utili. Per agevolare la raccolta periodica dei rottami ferrosi si possono richiedere anche degli appositi cassoni. Con questo servizio tutti gli scarti vengono ammassati in un apposito container in attesa dello svuotamento periodico. La raccolta viene autorizzata direttamente dalla provincia di Brescia in base alle normative vigenti in materia di gestione, stoccaggio e trattamento degli scarti industriali. BM Metalli identifica tutti i materiali metallici che possono essere rivenduti, dopo le opportune lavorazioni, agli stabilimenti metallurgici che richiedono tali prestazioni. Le attività di smaltimento, inoltre, vengono predisposte ed eseguite con estrema precisione per agevolare la totale ottimizzazione dei residui recuperati nella fase precedente.

Pianificazione e valutazione dei processi richiesti per una gestione sostenibile dei materiali di scarto

I rottami metallici selezionati vengono, in un secondo momento, indirizzati ad una nuova destinazione d’uso o alla commercializzazione. Con questo modello operativo, ormai rodato e consolidato, BM Metalli supporta l’economia circolare della provincia di Brescia e dei territori attigui. L’approccio ecologico riduce l’impiego di risorse vergini e, al tempo stesso, preserva qualsiasi fonte naturale da un eccessivo sfruttamento. I materiali di scarto, infatti, non vengono depositati in discarica, ma trattati e rimessi in circolo per finalità produttive o finanziarie. BM Metalli è il partner più appropriato per il recupero di tutti i rottami ferrosi che contraddistinguono i cantieri e le attività di restauro edile. Vecchi manufatti e tubi in disuso vengono prelevati e valutati prima di qualunque intervento di recupero per assicurare una seconda occasione ad ogni materiale metallico raccolto.