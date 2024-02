Odisseo sbarca sulla Luna: primo allunaggio dopo 50 anni

Roma, 23 feb – La sonda Nova C ha toccato la superficie della Luna: è il primo veicolo spaziale statunitense a farlo dopo 51 anni .

Odisseo sulla Luna

La sonda statunitense Nova-C “Odysseus” è allunata. Il “touch-down” con la superficie lunare è avvenuto puntuale a mezzanotte e 24 ora italiana, ma per un problema di puntamento di una delle antenne principali, la conferma è arrivata solo 11 minuti più tardi. Il modulo di atterraggio lunare Nova-C realizzato dalla compagnia privata Intuitive Machines, che ha toccato il suolo in una regione del Polo Sud. È il primo veicolo spaziale statunitense ad allunare, a 51 anni e 2 mesi dall’ultimo, ovvero dal 11 novembre 1972 quando il modulo dell’Apollo 17 con a bordo gli astronauti Cernan e Schmitt sbarcò nella regione delle montagne lunari di Littrows.

In attesa di Artemis-3

Si tratta della prima missione gestita da Intuitive Machines, azienda privata interamente focalizzata sulle tecnologie lunari. Il modulo di atterraggio lunare, il lander, è stato però finanziato dalla NASA come nuova tappa dell’iniziativa pubblico-privata che l’agenzia ha avviato per stimolare l’innovazione di tecnologie necessarie a garantire lo sviluppo del nuovo Programma Artemis, quello destinato a riportare gli astronauti sulla Luna e in seguito a crearvi una base permanente sulla superficie. Un successo che nonostante un po’ di suspense doma fiducia in vista del 2026, quando un nuovo equipaggio umano dovrebbe tornare sul nostro satellite.

Sergio Filacchioni