Roma, 9 dic – Giuseppe Conte chiede soldi a Luigi Di Maio. Quanto meno, glieli chiederà a breve. È quanto emerge dalla notizia riportata da Libero sui finanziamenti al Movimento 5 Stelle da parte di parlamentari e iscritti, attualmente di poca entità a causa del crollo degli eletti (80 attuali contro i 330 precedenti).

Conte chiede soldi a Di Maio? Cosa dice il regolamento allo studio dell’ex premier

Che Conte chieda soldi a Di Maio è questione da definire ancora. Ma al M5s servono soldi. Tanti soldi, considerato il crollo degli eletti rispetto alla precedente legislatura iniziata nel 2018. Ecco perché l’ex presidente del Consiglio sta lavorando a nuove regole sul trattamento economico dei parlamentari, non solo presenti ma anche passati, allo scopo sostanziale di chiedere solti a quanta più gente possibile, inclusi quelli che hanno abbandonato il Movimento nella fase finale della legislatura: e tra questi, per l’appunto, c’è l’ex ministro degli Esteri, con tutto il gruppo di scissionisti che aveva formato il gruppo “Insieme per il futuro” poi presentatosi come partito “Impegno civico” al voto.

Ecco quanto deve l’ex grillino

Circola una bozza, sul nuovo regolamento, che riguarda anche il cosiddetto “assegno di solidarietà”, il quale è semplicemente tfr, su un valore di circa 45mila euro. Le nuove regole dovrebbero imporre a chi è ancora iscritto al partito di restituire solo il 20% di quella cifra, mentre chi lo ha lasciato dovrebbe pagarne 30mila. Non solo: chi non paga potrebbe essere pedinato in pieno stile “recupero crediti”. Dunque, signor Di Maio, stia attento, perché l’avvocato Conte potrebbe pedinarla per battere cassa, se il regolamento dovesse diventare realtà.

