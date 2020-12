Roma, 23 dic – Papa Francesco avrebbe intenzione di rassegnare le proprie dimissioni entro la fine dell’anno? E’ la clamorosa tesi enunciata da una fonte vicina al Vaticano, secondo la quale “non vi sarebbe dubbio” che il Pontefice “si dimetterà nel 2020”.

Il giornalista che profetizza le dimissioni del Papa

Lo riferisce l’Express raccogliendo le dichiarazioni di Austen Ivereigh, l’ex direttore per gli affari pubblici del precedente arcivescovo di Westminster, il cardinale Cormac Murphy-O’Connor. Secondo quanto riportato da Express Ivereigh, autore, commentatore e biografo di Papa Francesco continua a lavorare a stretto contatto con il Vaticano e rappresenterebbe una fonte privilegiata di informazioni sul Pontefice.

L’83enne Bergoglio è diventato capo della Chiesa cattolica in seguito alle dimissioni di Papa Benedetto XVI – una mossa controversa e prima nel suo genere in più di 500 anni. Tuttavia, Ivereigh afferma che Papa Francesco voglia seguire le orme del proprio predecessore, rassegnando le proprie dimissioni trascorsi 7 anni di papato. La tesi-bomba di Ivereigh “Non credo ci siano mai stati dubbi sul fatto che si dimetterà nel 2020“, ha dichiarato il giornalista. “Ha chiarito fin dall’inizio che considerava le dimissioni di Benedetto XVI come un atto di grande modestia e non avrebbe avuto assolutamente alcun problema a fare lo stesso“. Lo testimonierebbe l’intervista rilasciata alla “televisione messicana nel 2014 in cui sosteneva che il suo papato sarebbe stato breve“, di altri cinque anni. “Quello che so ora dalle persone a lui vicine è che avrà bisogno di sette anni per realizzare il suo piano quinquennale e questo, ovviamente, significherebbe restare fino al 2020”, è la tesi di Ivereigh.

Un pontificato breve?

Il giornalista si riferisce a una lunga intervista televisiva al programma messicano Noticieros Televisa: in quell’occasione il Pontefice aveva risposto a una domanda della giornalista Valentina Alazraki sulla durata del suo papato. “Ho la sensazione che il mio pontificato sarà breve”, aveva profetizzato. “Quattro o cinque anni. Non lo so, o due, tre. Ebbene, due sono già passati. È come una sensazione vaga, ma ho l’impressione che il Signore mi metta [qui] per una breve cosa e non di più“.