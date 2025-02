“Potenzæuropa”: A Roma il convegno per un soggetto politico possibile

Roma, 17 feb – Il Centro Studi KulturaEuropa – il 22 Febbraio, presso la Libreria Horafelix in Roma – dalle 17.30 animerà un Convegno dal titolo “PotenzAEuropa – linee costituenti per costruire l’Europa”, nel corso del quale intende dare idee e spunti concreti sui seguenti temi: Europa idea forza, crisi della rappresentanza, ceti sociali di riferimento, welfare e redistribuzione del reddito, per una costituente europea, energia e green deal, Il soggetto politico Europeo possibile.

Europa e potenza: il soggetto politico (che ancora non c’è)

Il tempo dei comodi alibi è finito, come quello della rassicurante coperta di Linus atlantica, che ha consentito alle classi dirigenti europee decenni di lassismo e inazione. Ora il gioco si fa duro e la posta è alta. Questo è il momento storico di porre con forza la questione dell’Unione politica dell’Europa. Proprio in virtù dell’accelerazione impressa dal risultato delle elezioni presidenziali USA – che hanno visto l’affermazione di una visione “americanocentrica“, con venature “isolazioniste” – l’Europa non può più sfuggire alle sue responsabilità e al suo ruolo davanti alla Storia. Lo deve a se stessa, anzitutto, e ai suoi figli. L’obiettivo è quello di rilanciare l’idea di una Costituzione Europea e di un’Europa federale che – attraverso una serie di riforme istituzionali – si doti di una politica comune nelle materie di maggiore interesse comune: politica estera, difesa, welfare, energia, piattaforme digitali, comunicazione e intelligenza artificiale e sistema di rappresentanza e di partecipazione popolare, lasciando al principio di sussidiarietà il compito di regolamentare le materie di competenza nazionale. In quest’ottica, il Centro Studi Kulturaeuropa lancia la sfida di un’Europa forte, partecipativa e coesa a tutte le forze culturali, politiche, imprenditoriali e sindacali europee, per avviare in tempi brevi un percorso concreto di unificazione continentale che ponga l’Europa come protagonista centrale della nuova fase storica mondiale che è già realtà.

Centro Studi Kulturaeuropa