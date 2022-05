Roma, 6 mag – La metà delle mamme italiane (o quasi) è senza lavoro, secondo gli ultimi dati riportati dall’Ansa.

Mamme italiane senza lavoro



Mamme italiane senza un posto di lavoro, o comunque ci andiamo molto vicini. Secondo gli ultimi dati riportati anche da Save the Children il 42,6% delle mamme tra i 25 e i 54 anni è disoccupata. E non solo, quasi il 40% di chi ha 2 o più figli ha solo un contratto part-time. Nel primo semestre 2021 si è attivato per le mamme solo un contratto su dieci a tempo indeterminato. Vengono definite madri “equilibriste” quelle che si dividono tra vita familiare e lavoro.

Ripresa economica “monca” anche a causa del divario

Di 267.775 trasformazioni contrattuali a tempo indeterminato del primo semestre 2021, solo il 38% riguarda le mamme. I dati raggiungono i loro picchi al Sud, con il 62,6% nel Mezzogiorno, il 35,8% al Centro e il 29,8% al Nord. Cresce, al contrario, l’occupazione dei papà. “Anche i dati sulle convalide delle dimissioni delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri di bambini/e di 0-3 parlano chiaro: su 42.377 casi nel 2020, il 77,4% riguarda donne. Le lavoratrici madri rappresentano il 77,2% (30.911) del complesso delle dimissioni volontarie, a fronte delle 9.110 dei padri. Sul totale delle motivazioni indicate nelle convalide, quella più frequentemente segnalata continua ad essere la difficoltà di conciliazione della vita professionale con le esigenze di cura dei figli”.

Alberto Celletti