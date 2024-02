Radio Kulturaeuropa e Istituto Iliade, domani puntata sui rischi Social e Media

Antonio Rapisarda, fresco nuovo direttore del Secolo d’Italia, è sicuramente un’ospite d’eccezione per quella che promette di essere una puntata ricca di spunti e di approfondimenti. Anche per la presenza di Scatarzi, ormai con successo nel campo dell’editoria da anni, ma conoscitore delle dinamiche social con cui si confronta anche la sua creatura, Passaggio al Bosco.

Radio Kulturaeuropa parlerà con Claude Chollet, guida dell’Iliade nonché presidente dell’Observatoire du journalisme. L’appuntamento di candenza mensile questa volta si concentra sul tema del virtuale e delle nuove tendenze degli ultimi anni. Il dibattito andrà in onda sul canale Youtube di Radiokultura , alle ore 16.30 di domani, 24 febbraio. Come cita la stessa emittente:

Roma, 23 feb – Grande attesa per la puntata di domani che, su Radio Kulturaeuropa , ospiterà l’istituto Iliade come ogni mese, insieme al neo direttore del Secolo d’Italia Antonio Rapisarda , oltre che dell’editore Marco Scatarzi. L’argomento è di quelli caldi, per l’epoca che viviamo: social network e media, nel contesto di libertà e minacce che sconvolgono il mondo nella sua quotidianità.