Roma, 18 mag – A Roma crescono i furti di gas. Il che suona strano anche perfino all’ascolto, eppure è un fatto di una logicità quasi drammatica, come riporta Tgcom24.

Roma, ecco come crescono i furti di gas

Se il gas aumenta del doppio, ma anche del triplo, c’è una soluzione semplice: rubarlo. Un fatto che – in realtà – si sta verificando in molte città italiane. Ma a Roma i furti di gas stanno diventando quasi un’abitudine, soprattutto nei quartieri periferici. Nella capitale, infatti, aumenta sempre più il numero dei contatori manomessi dai quali viene appunto sottratta la fonte energetica. L’incredibile storia viene raccontata da Diego Pellegrino, portavoce dell’associazione Reseller e Trader dell’energia , nel corso della trasmissione Fuori dal Coro. Così parla Pellegino: “In questo periodo ci arrivano il doppio delle segnalazioni nelle quali vengono denunciati gli allacci abusivi sulla parte elettrica e del gas”.

E c’è chi “consiglia” di rubare

Il portavoce dell’associazione prosegue nella sua testimonianza, e racconta addirittura di “consigli” dati da alcuni lavoratori del settore su come “operare” nella sottrazione illegale di gas: “Spesso succede che c’è qualcuno che consiglia di farlo, quando c’è difficoltà a pagare le bollette della luce e del gas c’è qualche tecnico addirittura che suggerisce questo metodo di risparmio, però questo significa attuare una frode“. Ma come avviene la manomissione? Di questo, ne parla un elettricista, sempre collegato in trasmissione:”In questa zona commerciale i condomini hanno fatto quasi tutti così e si sono allacciati ai contatori. Il pericolo di incendi, però, è davvero alto”. Poi conclude: “Non ho nessun senso di colpa ad agire illegalmente, mi sentirei così se lo facessi per chi è ricco, ma non è così”.

Alberto Celletti