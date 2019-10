Roma, 21 ott – Dopo Piazzapulita, Report: le anticipazioni sulla trasmissione di Rai3 che andrà in onda stasera diffuse dai media on line ci lasciano pregustare un’altra serata all’insegna del complotto “postnazista”. La trama è sempre quella: prima si fa di Gianluca Savoini l’ispiratore, se non addirittura il burattinaio o proprio il creatore di Matteo Salvini, poi si riconduce Savoini stesso a una sorta di setta nazista che avrebbe progettato l’infiltrazione nella Lega sui tempi lunghi, una cellula semi dormiente del complotto hitleriano. E il gioco è fatto: ma quale sovranismo, ma quale populismo, soprattutto ma quale centrodestra: Salvini è un fascista, un nazista, al limite un postnazista, secondo la grottesca categoria inventata da Claudio Gatti.





Salvini come terminale di un complotto nazista

Ricondurre l’ignoto al noto è un vecchio vizio della mente umana, un atteggiamento pre scientifico che tuttavia è ancora lo strumento dominante di un’oscura tribù rimasta ai margini della civiltà: quella dei giornalisti di sinistra. Va da sé che se Salvini è un sovranista, se ha successo perché dice cose che hanno a che fare con la realtà, se offre risposte magari sbagliate ma a domande reali, allora per la sinistra si apre una faticosissima stagione di lavoro metapolitico e politico per essere all’altezza della sfida. Ma se Salvini è il terminale di un complotto nazista, non ci sono categorie politiche che tengano, si passa direttamente alle categorie morali, o addirittura giuridiche: un bel cordone sanitario come ai tempi belli, un arco costituzionale nuovo di zecca e passa la paura.

Salvini il postmoderno

Peccato che sia tutto un gigantesco alibi, una versione di comodo che la sinistra ha inventato per risparmiarsi la fatica di pensare. Se invece si fa lo sforzo di accendere il cervello, si capisce bene come Salvini non sia affatto fascista, né tanto meno nazista. Per quel che possiamo capire della psicologia del leader leghista, appare abbastanza evidente come Salvini consideri l’esperienza fascista come un capitolo chiuso, lontano, qualcosa di molto distante dal suo orizzonte. Certo, spesso l’ex ministro si lascia andare ad ammiccamenti, citazioni più o meno criptate, ma è roba da puro marketing politico, che è possibile proprio perché, nella testa di Salvini, il fascismo è un’anticaglia esposta alla rinfusa in un bazar postmoderno.

Lo diceva Nietzsche

Ecco, la parola d’ordine è proprio questa: altro che postnazismo, qui siamo in pieno postmoderno. Salvini è figlio della morte delle ideologie e dei grands récits, dell’esplosione di qualsiasi tentativo di dare della realtà uno sguardo onnicomprensivo. La sua stessa disinvoltura verbale e programmatica è tipica di un mondo in cui, per dirla con la frase di Nietzsche che è alla base della postmodernità, “non esistono i fatti, solo interpretazioni”. Perché, allora, la sinistra non lo capisce? Semplice, perché la sinistra aveva legato l’avvento del postmoderno a una dinamica emancipativa, non violenta, “debole”, di democrazia diffusa. Il populismo è quello che essa non si aspettava. E quando sei disorientato, devi trovare un punto fermo, un elemento conosciuto a partire dal quale ricostruire una mappa. Ovvero il fascismo.

Adriano Scianca