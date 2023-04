Roma, 3 apr – Scattare i selfie, ma stesi sull’asfalto. Di notte, quando si è praticamente invisibili. La “geniale” iniziativa è venuta a un gruppo di ragazzi sulla strada regionale Casilina, come riportato dall’Agi.

Selfie stesi sull’asfalto: la follia di un gruppo di adolescenti



Pare che sia l’ultima, allucinante moda degli ultimi tempi, quella di scattarsi le foto in situazioni pericolose. Una di queste è quella di farsi i selfie stesi sull’asfalto. Il caso in esame si presenta a Piedimonte San Germano, in provincia di Frosinone, sulla pericolosa strada regionale Casilina. Foto e video scattati a notte fonda stesi sulla strada, quando erano difficilmente visibili e quindi suscettibili di essere investiti. Alcuni automobilisti, per loro fortuna, hanno notato i ragazzi e hanno dato l’allarme ai Carabinieri. Un caso, solo un caso, che non li abbiano investiti.

Vivi per miracolo

Il gruppo di adolescenti è vivo per miracolo e c’è poco da aggiungere su questo elemento. Ora i ragazzi sono “in fuga” successivamente all’allarme dato ai Carabinieri, ricercati per la loro condotta assolutamente folle che poteva sfociare in una tragedia. Difficile che la scampino, però: le immagini di videosorveglianza delle telecamere del Comune infatti li hanno ritratti e potranno permettere di identificarli. A rischiare una denuncia, anche i loro genitori.

Alberto Celletti