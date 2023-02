Roma, 27 feb – Il Pd targato Elly Schlein si scinderà, secondo Massimo Cacciari, come riportato anche dal Giornale.

Cacciari: “Con Schlein difficile che il Pd resti unito”



Il succo dello “Schlein Pd” risiederà nelle sue posizioni rigidamente radicali, secondo Cacciari, ed è questa la ragione prima per la quale – a parere del filosofo – il partito potrebbe non reggere al mantenimento di un’unità. Con una parte consistente di esso che potrebbe migrare verso il centro, destinazione cosiddetto “Terzo Polo”. Previsione azzardata? Possibile. In ogni caso, le affermazioni di Cacciari sul Pd denotano sempre una certa “attenzione”. Affermazioni in questo caso pronunciate durante la trasmissione Non è l’arena, rispondendo nel merito alle domande di Massimo Giletti.

La previsione

Sulla Schlein segretario Cacciari commenta così, in diretta, mentre vengono ufficializzati i risultati: “Con un dato di questo genere il Partito democratico difficilmente può restare insieme“. Per il filosofo, infatti, “quella che fino a ora era stata un’accozzaglia di indistinti sentimenti può finalmente avere una sua decisione e quindi con chiarezza configurarsi una parte ‘renziana’ e una parte che tenta la strada di una ricomposizione a sinistra”. Insomma, divisioni sempre più nette che potrebbero esplicitarsi. Da parte nostra, tuttavia, rileviamo un fatto che Cacciari – come quasi tutti quelli che vengono da sinistra o da una formazione di quel tipo, sebbene molto diversa da quella attuale – non nota: il Pd è da sempre maestro nel compattare tutti gli scissionismi quando è possibile e soprattutto quando le questioni sono veramente importanti. Da questo punto di vista, forse, non sarebbe il caso di concentrarsi su quanto la previsione dell’ex sindaco di Venezia possa essere corretta o meno, ma semmai su quanto possa essere influente sul potere realmente esercitato dai dem italiani.

Alberto Celletti