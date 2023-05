Roma, 7 mag – La pasta è l’alimento per eccellenza con cui andare avanti. Considerato non a caso il “povero” in tavola, è il segreto dell’alimentazione basilare, insieme al pane e in mancanza di altro. Ora, il bene fondamentale succitato è in piena ascesa dei prezzi. Un andamento che non può non suscitare sgomento e preoccupazione.

Pasta, prezzi alle stelle

Come riporta Tgcom24, la pasta prosegue una corsa verso le stelle, in quanto a costi, che fa oggettivamente spavento. Il prezzo nel mese di marzo del 2023, infatti, ha fatto registrare un aumento del 17,5% rispetto all’anno precedente. Che la questione sia seria è evidente anche dal fatto che il governo stesso sia stato costretto a intervenire, quanto meno verbalmente. Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del made in Italy, lo sa fin troppo bene, e a tal proposito si può leggere il mandato da lui conferito a Benedetto Mineo, Garante per la sorveglianza sui prezzi, di convocare la Commissione di allerta rapida per analizzare la dinamica degli aumenti. In una nota viene anche sottolineato il fatto che l’aumento del prezzo della pasta avvenga in un contesto che in realtà è caratterizzato dalla diminuzione del costo della materia prima (a differenza di quanto avvenuto nel 2022).

Se la farina diventa merce pregiata

Farina “merce pregiata”? Si tratta ovviamente di un’iperbole, di un’esagerazione utile a far comprendere la situazione, ma non ci siamo poi così lontani. Un pacco di pasta da 500 grammi che supera i 2 euro è qualcosa di oggettivamente impressionante. Improbabile che si salga ancora di troppo, questo va sottolineato. La farina comunque la si veda non potrà mai diventare “realmente” merce pregiata semplicemente perché non lo è. Ma dover spendere il doppio per dei farinacei resta un dramma che non può essere ignorato, per troppe famiglie, ed è un altro simbolo della corsa verso l’impoverimento che la nostra società sta attraversando ormai da diversi anni.

Stelio Fergola