Roma, 19 apr – I vigili, ovviamente, possono essere anche donne. E lo sono da tempo. Certo è che, essendo un mestiere molto vicino agli organi delle cosiddette “forze dell’ordine” anche la forza fisica non può non avere una rilevanza.

Selezione vigili Milano, solo 13 donne superano la prova fisica

Come è normale e logico che sia, la propensione media di una donna ad avere la stessa forza fisica di un uomo è pressoché nulla, ed è comunque difficile che sia sempre paragonabile. Di conseguenza, non dovrebbe sorprendere che il mestiere, pur apertissimo alle donne, possa non portare ai risultati sperati a chi auspica una sempre ampia occupazione femminile nella categoria. Così la selezione dei vigili a Milano, proprio alla prova fisica, ha promosso un numero piuttosto basso di donne. I dati complessivi parlano di 160 candidati di cui solo 67 hanno superato la selezione generale per accedere allo scritto e all’orale. Di questi ultimi, solo 13 appartengono al sesso femminile. Il motivo? Per l’appunto, la prova di efficienza fisica, effettuata ieri mattina sulle piste e le pedane dell’Arena.

La sinistra frigna: “È discriminazione”

I sindacati – quindi praticamente la sinistra – frignano. Anastasia Michele di Adpl (Associazione diritti e protezione dei lavoratori) commenta così: “Così vengono selezionate solo le persone muscolose ed escluse quelle pensanti”. Ora, la prova fisica prevedeva il sollevamento alla sbarra da realizzare in un minuto, oltre ad 800 metri in cinque minuti, e cinque flessioni in due minuti e tre tentativi per saltare 80 centimetri. Se si può aprire una riflessione sul “pensanti”, molto più difficile è contestare il risultato di una prova basata sulla forza.