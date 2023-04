Roma, 19 apr – A New York, nel cuore di Manhattan, è crollato un garage adibito a parcheggio per auto. Una persona è morta e altre cinque sono rimaste ferite. Stando però a quanto riferito dai vigili del fuoco il tragico bilancio potrebbe aggravarsi nelle prossime ore. I residenti degli edifici limitrofi sono stati fatti evacuare dalle autorità per il timore di altri crolli. Immagini decisamente terribili sono state pubblicate sui social dagli utenti, in un video si vede una donna urlare “via via” e il soffitto crollare. Altre immagini mostrano decine di auto distrutte, alcune capovolte o appoggiate su un fianco. Si notano anche voragini nel cemento, come se la zona fosse stata devastata da un terremoto o da un’esplosione. E ancora: un filmato mostra un cane robot, dai colori del dalmata, aggirarsi tra le macerie. Il sindaco di New York, Eric Adams, ha detto che “l’edificio è completamente instabile”. Mentre il commissario della polizia, Keechant Sewell, non ha esitato a parlare di “collasso strutturale”. L’edificio è di proprietà di Abacus Bank, istituto bancario già finito al centro di una bufera per frodi fiscali. P

Spot, cane robot utilizzato a Manhattan dopo il crollo del garage

Il New York City Fire Department, il dipartimento della Grande Mela responsabile della protezione dei cittadini dagli incendi, nonché impiegato per servizi di assistenza medica di emergenza e per garantire pronti interventi in casi di grossi incidenti o calamità naturali, ha utilizzato un cane robot tra le macerie del parcheggio crollato. L’animale meccanico, chiamato Spot, è stato impiegato con l’obiettivo di cercare sopravvissuti e valutare i danni della distruzione. “Grazie a Dio avevamo il cane robot che è stato in grado di entrare nell’edificio. Questo è idealmente ciò di cui parliamo quando diciamo di non mandare un essere umano all’interno di un edificio instabile “, ha detto il sindaco Adams.

Tuttavia, in un video girato da una persona presente sul posto, si vede il cane robot da 75mila dollari che cammina verso un mucchio di detriti di un edificio, ma cade su un fianco quando tenta di scavalcare una lastra di cemento. “Oh, non ha funzionato così bene…”, ha detto un testimone dopo la caduta di Spot.

Dei cani robot utilizzati a New York, su questo giornale vi avevamo parlato anche in un precedente articolo. Il New York City Police Department ha infatti assemblato un’unità robotica composta da tre cani robot telecomandati chiamati Digidogs. Fortemente criticati dagli utenti dei social media perché a loro avviso sembravano usciti da un episodio della serie tv cult Black Mirror.

Alessandro Della Guglia