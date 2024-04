Senegal, la riscossa di Faye: le prime decisioni da presidente

Roma, 13 apr – L’elezione di Bassirou Diomaye Faye a presidente del Senegal avvenuta il 24 Marzo è stata accolta favorevolmente: non era affatto scontato che questo signore che pochi mesi prima era stato incarcerato per motivi politici potesse vincere in maniera corretta.

Senegal, cosa ha portato Faye alla presidenza

Poche settimane prima il presidente uscente Macky Sall aveva rinviato le consultazioni che avrebbe dovuto tenere entro aprile senza fissare una data specifica, con la chiara intenzione di rimanere al potere oltre i limiti stabiliti dalla Costituzione. Questo abuso di potere ha spinto molti senegalesi a protestare, portando la comunità internazionale a fare pressione affinche’ Sall ritornasse sui suoi passi: così la corte costituzionale senegalese ha dichiarato illegittima questa decisione e il presidente uscente è stato costretto a tenere le elezioni fissate per il 24 Marzo. Il rischio di brogli era concreto, soprattutto in favore di Amadou Ba, il candidato appoggiato da Macky Sall: in ogni caso, il rivale Faye è stato eletto al primo turno col 54,30% e Ba ha ammesso la sconfitta, garantendo che il passaggio di consegne avvenisse in maniera pacifica.

Le prime decisioni

Adesso pero per Faye è arrivato il momento di mantenere le promesse che ha fatto in campagna elettorale e a tale proposito ha iniziato decidendo di rivedere i contratti minerati e petroliferi stipulati dal suo predecessore con le compagnie.

Faye ha rassicurato gli investitori che il Senegal accetta gli investitori stranieri a condizione che essi avvengano in maniera trasparente. Il Senegal inizierà a breve a estrarre petrolio e gas : questo potrebbe dare una forte spinta alla sua crescita economica. L’obiettivo è che a trarne vantaggio siano i cittadini del Senegal e non le compagnie petrolifere: nei prossimi mesi’ si vedrà se il presidente manterrà la promessa.

Giuseppe De Santis