Roma, 3 set – L’ansia da contagio entra anche in camera da letto. La direttrice della Sanità canadese Theresa Tam ha infatti invitato i suoi connazionali a fare sesso indossando una mascherina: «Il sesso ai tempi del Covid-19 può essere complicato, specialmente per coloro che non hanno un partner con cui convivono o il cui partner è a rischio coronavirus», ha spiegato. In sostanza, meglio il fai da te. «L’attività sessuale a minor rischio è quella che coinvolge solo voi stessi», ha aggiunto, premurandosi poi di bastonare anche le speranze di chi fa sesso fuori dalla convivenza, che «dovrebbe evitare i baci e il contatto faccia a faccia, e considerare l’uso di una mascherina».

Il Covid ha reso gli scienziati dei quaccheri, sostanzialmente, se non fosse per il particolare della masturbazione. A tal punto che Tam consiglia ai canadesi di limitare il personale consumo di alcol o sostanze che potrebbero indurre «a prendere decisioni non sicure riguardo al sesso». «Le prove attuali indicano che c’è una probabilità molto bassa di contrarre il nuovo coronavirus attraverso lo sperma o fluidi vaginali — ha spiegato la direttrice —. Tuttavia, anche se le persone coinvolte non hanno sintomi, l’attività sessuale con nuovi partner aumenta il rischio di ricevere o trasmettere Covid-19 attraverso un contatto ravvicinato, come i baci».

E’ requiem pure per il romanticismo: assolutamente sconsigliato baciarsi, quindi, o cercare il «contatto o intimità faccia a faccia» durante il sesso, oppure di «considerare l’uso di una maschera che copra il naso e la bocca». «Prendendo queste precauzioni e rimanendo consapevoli dei rischi che si assumono, i canadesi possono trovare modi per godere dell’intimità fisica salvaguardando i progressi che tutti abbiamo fatto con il Covid-19». Insomma, siamo davanti all’ennesimo quadro a metà tra una distopia alla Huxley e una fiera della banalità; è assolutamente ovvio che il «sesso con noi stessi», leggasi masturbazione per i meno smaliziati, sia il sesso più sicuro per eccellenza. Viene alla mente la celebre frase di Woody Allen, «non condannate la masturbazione. È fare sesso con qualcuno che stimate veramente». Il problema è che, ironie a parte, lo scenario affrescato dalla Tam è un mondo di paranoie e di controllo capillare dettato dalla paura di ammalarsi: niente alcolici, niente che possa disinibire, niente eccessivo affetto o baci, un minuzioso catalogo di cosa è concesso e cosa invece vietato. Per molti, un incubo forse peggiore del coronavirus.