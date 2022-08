Roma, 9 ago – Vittorio Sgarbi entra in guerra con la Svizzera. Una delle “guerre sgarbiane” si intenda. Dure verbalmente, accese, infuocate e – diciamolo – sempre divertenti. Parte integrante del personaggio. Il casus belli, questa volta, è una multa autostradale.

La multa per aver superato le auto in coda con il lampeggiante blu



Sgarbi era in Svizzera, di ritorno dal Festival di Locarno. È stato fermato a Chiasso, dalla polizia del Canton Ticino, praticamente al confine. L’auto in cui si trovava avrebbe superato altre vetture in coda, e per andare più velocemente l’autista avrebbe anche acceso il lampeggiante blu. I presenti hanno comunicato la targa alla polizia, che ha multato Sgarbi per un valore di 500 franchi svizzeri: una penale che inizialmente sarebbe stata pagata dal suo autista, come riporta Tgcom24.

La replica di Sgarbi: “Ho chiuso con la Svizzera: poliziotti bugiardi e arroganti”



Sulla sua pagina Facebook, Sgarbi ha replicato alle sanzioni ricevute in Svizzera. Soprattutto, non ha risparmiato invettive e critiche ai poliziotti.

Nel video, Sgarbi contesta quasi ogni accusa. Dal “superamento a sinistra” (“ero a destra”), al lampeggiante blu (“stavo dormendo, non sapevo che il mio autista lo avesse acceso”). Attaccando in modo deciso le forze dell’ordine elvetiche: “Poliziotti bugiardi, maleducati e prepotenti”. Aggiungendo: “Spero di non tornare mai più in Svizzera”.

Alberto Celletti