“Sguardi sull’invisibile”: a Milano l’arte contemporanea che indaga sulla dimensione interiore

Roma, 15 mar – Sguardi sull’invisibile, mostra curata dal professor Luca Siniscalco, si propone di indagare sulla dimensione interiore dell’artista moderno.

Come scrive lo stesso Siniscalco a riguardo, l’interesse è rivolto allo “sguardo profetico dell’arte contemporanea in connessione con gli altri saperi, in particolare in relazione alla sfida etica e alla questione del sacro. Attraverso l’esposizione di tre opere di artisti che rappresentano altrettante generazioni – l’Avanguardia di primo Novecento, il vitale clima dei nuovi linguaggi artistici del secondo dopoguerra (body art, performances, etc.) e le sfide estetiche del nuovo millennio – si è costruito un percorso dialogico in cui approfondire gli “sguardi sull’invisibile” lanciati dall’arte sperimentale. Sovvertendo – questo il nostro auspicio – molte sue letture riduzioniste, e valorizzandone la funzione di dialogo con le provocazioni generate dal pensiero filosofico e dalle trasformazioni storico-culturali dell’ultimo secolo”.

Programma e orari

Sguardi sull’invisibile.Arte, etica e spiritualità. Julius Evola, Hermann Nitsch, Lara Martinato, avrà un importante preambolo lunedì 18 marzo, con una tavola rotonda che si terrà in Palazzo Cusani, a Milano (Via del Carmine 8), a partire dalle ore 18:30. Per quanto riguarda l’esposizione, sarà in corso dal 19 al 24 marzo negli spazi della galleria VS Arte, a Via Ciovasso 11.

Al primo evento ci sarà l’ingresso libero tramite prenotazione (email: marilenaganci@hotmail.com; cell: +39 335 6756801)