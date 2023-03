Roma, 22 mar – Una donna “viene sposata” in Senegal, ma senza saperlo. L’incredibile storia, iniziata tre anni fa ma “risolta” solo da poco, viene raccontata da Tgcom24 ed è, diciamolo, alquanto bizzarra.

Sposata senza saperlo in Senegal, scambia matrimonio per celebrazione

Il contesto è quello di una festa, tra danze, tamburi, piatti tipici e quant’altro. Musica, ovviamente. La donna “è sposata” in una cerimonia in Senegal, ma non lo sa. Successivamente, la 65enne protagonista di questa stramba storia ha dichiarato: “Pensavo fosse una celebrazione folkloristica in moschea, senza valore legale”. Del valore effettivo delle nozze ha scoperto solo dopo il suo rientro in Italia. Per fortuna, ci ha pensato il Tribunale di Pavia, che tre anni dopo ha “sciolto” il vincolo, annullando il matrimonio per “incapacità naturale al momento della celebrazione”, come viene riportato anche dalle cronache locali.

Matrimonio “finito”

I giudici, dunque, hanno accolto la richiesta della donna di cancellare le nozze, così come la motivazione ufficiale. La donna 65enne ha infatti dimostrato come le sue condizioni psicofisiche non fossero per così dire “ideali” per compiere quella che un tempo – e forse anche oggi, in contesti come quello africano – era definita una “scelta di vita”. In parole povere: non sapeva ciò che stava facendo. A dare ulteriore manforte è sopraggiunta una diagnosi secondo la quale la donna soffre da anni di un disturbo di personalità, aggravatosi a causa dello stress e della sua permanenza nel Paese africano durante il lockdown del Covid.

Alberto Celletti