Roma, 22 mar – Una luce nel buio dell’ottusità politicamente corretta. Simone Cristicchi, noto cantautore e attore teatrale non certo tacciabile di conservatorismo bigotto, ha scritto oggi uno splendido post su Facebook. Un testo breve che centra il punto sulla maternità surrogata, squarciando il velo di Maya che obnubila buona parte della sinistra italiana e pure certa destra vacillante. Un post, quello di Cristicchi, che proponiamo a voi lettori senza nostri commenti. In questo caso non c’è proprio bisogno di puntualizzazioni, analisi, appunti. E’ una sintesi pressoché perfetta dell’orrore fatto passare da certuni per progresso ineluttabile.

Maternità surrogata, il bellissimo post di Simone Cristicchi

“Jelena è nata e vive in un piccolo paese del Kosovo. Jelena è una roda, una cicogna. Nessuno deve sapere quale sia il suo lavoro; è un segreto, soprattutto per amici, parenti e villaggio. Ha prestato il suo utero a chi non poteva avere figli, anzi, in un mondo dove le parole rivestono estrema importanza, ha venduto, noleggiato, affittato il proprio utero, perché nel mondo ricco, eterosessuale ed omosessuale, il figlio è un diritto, che se non si ottiene per grazia, fortuna e natura, si compra con il danaro. Il costo di un bambino fatto e finito, esente da difetti, con ragionevole garanzia, varia da 35.000 a 50.000 euro; la quota che percepisce la cicogna, la donna, che ha subito l’impianto, che lo ha portato in grembo per nove mesi e che lo ha partorito, solitamente è di 5.000 euro. Spesso le “rode” vengono convinte a vendersi, spinte anche una povertà estrema che apparentemente non lascia scelta. I negozi dove commissionare il prodotto sono sparsi ovunque, alla portata delle diverse esigenze e possibilità:

Biotexcom, Kiev, Ucraina

Mediterranean Fertility Institute, Creta, Grecia

Feskov, Praga, Repubblica Ceca

Interfertility, Madrid, Spagna

Human resources, Charkiv, Ucraina

Gestife, Barcelona, Spagna

Growing generations, Londra, Regno Unito, con filiali negli Stati Uniti e in Canada, loro però sono cari; per il tuo bambino su misura, puoi arrivare a spendere sino a 3 volte di più, 150.000 euro.

Vorrei vivere in un mondo dove la maternità surrogata venga abolita, e dove invece tanti bambini orfani e privi di futuro possano essere adottati, e cresciuti con Amore da coppie che non possono avere figli.

Spero che questo post non fomenti inutili polemiche, ma sia uno spunto di riflessione per gente di buon senso, per chi non si adegua al pensiero unico, e vuole approfondire cosa ci sia dietro tanti slogan vuoti”.