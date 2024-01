Acca Larenzia, violenza e cattiveria di una sinistra che non ha alcun rispetto per la vita

Roma, 9 gen – La sinistra non ha alcun rispetto per la vita. A meno che non sia “una propria”, sia chiaro, in quel caso le barricate ai erigono ma l’ipocrisia resta. Non è possibile, non è umano ignorare o descrivere solo con una semplice cronaca ciò che dalle sponde del Partito democratico hanno “espresso” ieri contro la commemorazione di Acca Larenzia.

La sinistra e la cattiveria gratuita

È giusto insistere dopo le parole francamente ridicole di Elly Schlein sui social network. Così come successivamente alle richieste addirittura di effettuare interrogazioni parlamentari per il “gravissimo accaduto”: dei giovani che commemorano le vite spezzate di tre innocenti danno troppo fastidio, e l’infangamento che ne deriva diventa ancora più intollerabile. Qualcuno potrebbe dire che tanta mediocrità andrebbe ignorata e basta. Invece, chi scrive trova sacrosanto evidenziarla dieci, cento, mille volte. Perché la retorica dei non violenti e dei buoni ha francamente stancato, specie se si sputa poi addosso a dei cadaveri.

Nessun rispetto per la vita

A questa gente di difendere la vita di ragazzi innocenti, di qualsiasi colore politico, non interessa nulla. L’unica cosa da cui sono attratti è la possibilità di riempire il vuoto politico che esprimono ogni giorno, con tutte le ipocrisie al seguito, attraverso il solito antifascismo d’accatto sparato lì, giusto per avere qualcosa di cui parlare. E allora va bene anche infangare la storia tragica di tre ragazzi innocenti che ormai più di 45 anni fa perirono senza aver torto un capello a nessuno. Va bene anche infangare Sergio Ramelli, contro cui pure si sono mobilitati in più di una triste occasione. Va bene pure sputare addosso a Norma Cossetto e alla sua tragica fine. Le storie si ripetono, l’amarezza per la volgarità e l’animo inquinato di certe azioni diventa ancora più forte. Come l’odio della sinistra.

Stelio Fergola