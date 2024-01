Ilva, ArcelorMittal ora si mette di traverso: trattativa saltata

Roma, 9 gen – Salta la trattativa per salvare Ilva, ed è il socio privato ArcelorMittal a far scattare lo stop, come riporta anche Tgcom24. Alla vigilia dell’incontro previsto ieri, le premesse erano di tutt’altro peso. La questione conferma la sua delicatezza e la difficoltà di sbloccarsi.

Ilva, il no di ArcelorMittal alle proposte del governo

La trattativa su Ilva del governo con ArcelorMittal si fa ancora più complicata. Nell’incontro a Palazzo Chigi, il governo aveva proposto la soluzione concordata anche con i sindacati, ovvero quell’aumento di capitale sociale che avrebbe permesso al “socio pubblico” di avere una partecipazione all’azienda superiore al 60%. Niente da fare, la controparte nordica risponde “picche” rimandando al mittente la proposta. Durissime le reazioni degli ambienti governativi sull’indisponibilità dell’azienda a investire e ad assumersi gli impegni finanziari relativi. “Ancelormittal ha mostrato la sua faccia”, si tuona dagli ambienti sindacali, con cui giovedì il governo convocherà un nuovo tavolo per fare il punto della questione giovedì.

Ventimila lavoratori a rischio

Cosa succede ora? La convocazione di giovedì potrebbe produrre una strada tale da far venire i brividi ai polsi, quella dell’amministrazione straordinaria, la quale potrebbe portare allo scontro legale con AncelorMittal. Oppure un riapertura della trattativa, ma non si capisce su quali basi visto il “no” secco del socio lussemburghese. Nel frattempo 20mila lavoratori sono – ancora una volta – a rischio, sebbene “tamponati” dal provvedimento del governo nella legge di Bilancio inerente al prolungamento della cassa di integrazione straordinaria fino al 31 dicembre 2024, per i dipendenti di aziende considerate di interesse strategico nazionale con almeno 1.000 dipendenti. Ma resta una toppa su un futuro che continua a mostrarsi incerto.