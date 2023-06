Roma, 23 giu – Quale clamorosa topica ci regalerà oggi Joe Biden? Possibile che riesca a inventarsene un’altra dopo la serie infinita di scivoloni? Ebbene sì, il presidente degli Stati Uniti è riuscito nell’impresa erculea. Cosa ha fatto stavolta? Biden ha confuso l’inno Usa con quello dell’India. Già, sembra impossibile, eppure ce l’ha fatta. Oltretutto accorgendosi della gaffe piuttosto tardi. Ricostruiamo brevemente quanto accaduto, con tanto di video emblematico.

Clamoroso, guardate cosa fa Biden con l’inno dell’India

Il presidente degli Stati Uniti ha accolto ieri il primo ministro indiano Narendra Modi alla Casa Bianca. Un incontro molto importante in chiave di accordi internazionali, vista in particolare la necessità americana di contenere la longa manus cinese. Paradossalmente un’altra storia, che merita certo di essere raccontata e seguita nei suoi sviluppi, in questo caso però ci limiteremo ad attestare l’ennesima gaffe di Biden. Nel momento in cui è partito l’inno nazionale indiano, il presidente Usa ha portato la mano destra al cuore. L’ha tenuta lì, senza battere ciglio, per diciassette lunghissimi secondi. Poi si è accorto dell’errore, perché no, l’orchestra non stava suonando l’inno nazionale statunitense. Stava appunto suonando l’inno del Paese ospite, l’inno dell’India.

Destatosi d’un tratto, Biden ha lentamente lasciato scivolare la sua mano destra, portandola nella posizione di partenza lungo i fianchi. Peccato che la scena sia stata immortalata dalle telecamere e sia divenuta immediatamente virale sui social.

Biden che scambia l’inno Usa con quello dell’India fa ormai tenerezza. E la sua ricandidatura alla Casa Bianca appare obiettivamente improponibile.

La Redazione