Soumahoro ora rischia il suo posto da deputato: anomalie sui fondi elettorali

Roma, 4 nov – Dopo le indagini che avevano colpito la famiglia del Deputato Aboubakar Soumahoro di Sinistra Italiana – Europa Verde, ora tocca a lui rispondere di alcune “anomalie” riguardanti la rendicontazione delle spese elettorali.

Soumahoro nei guai, di nuovo

Presunte anomalie nel report sui fondi per la campagna elettorale sono state segnalate dalla corte d’Appello di Bologna alla Camera dei deputati, che ha avviato l’iter per la decisione finale per cui la legge prevede la decadenza dell’eletto. La nuova tegola per Soumahoro arriva proprio a puntino: le presunte violazioni riscontrate dovrebbero ammontare a 12 mila euro. Soumahoro era stato candidato nel collegio uninominale, ma sconfitto è stato ripescato perché la lista Verdi-Sinistra lo aveva inserito in diversi collegi plurinominali. Ora il deputato dovrà rispondere alla deliberazione per cui a detta sua è già pronto il ricorso. Il quotidiano Domani ha reso note le dichiarazioni di Soumahoro che ha voluto tagliare corto: “Farò ricorso contro la deliberazione. Gli avvocati stanno lavorando per la redazione dell’atto. Quando gli avvocati avranno terminato il lavoro potrò fornire tutte le spiegazioni tecniche”. In attesa degli eventi si continua a osservare il silenzio imbarazzante della sinistra: il personaggio che a tavolino era stato creato come un feticcio sta cadendo pezzo dopo pezzo.

Sergio Filacchioni