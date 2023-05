Roma, 29 mag – “Scuola gang” in zona Milano, dove una professoressa è stata accoltellata da uno studente di 16 anni, come riporta l’Ansa. Un fatto incredibile che mette ancora una volta in luce i problemi dell’autorità degli insegnanti sui ragazzi.

La professoressa accoltellata dallo studente



Il fatto, per la precisione, è avvenuto ad Abbiategrasso: lì sì consumata l’aggressione a seguito della quale una professoressa di 51 anni è rimasta accoltellata al braccio. La donna ha riportato lesioni anche all’avambraccio e una lieve ferita alla testa ma, per fortuna, le sue condizioni di salute non sono gravi, dal momento che dopo i soccorsi è stata portata in un ospedale di Legnano, il San Paolo, in codice giallo. Lo studente che l’ha colpita aveva anche minacciato i compagni poco prima sfoderando una pistola giocattolo e chiedendo loro di uscire dalla classe. A quel punto sono intervenuti i carabinieri.

L’intervento degli agenti e la “resa”

I militari hanno fatto irruzione nell’aula e il ragazzo non ha opposto resistenza, lasciando la pistola sul banco. In queste ore gli agenti stanno interrogando il ragazzo per capire meglio la dinamica dell’accaduto: in particolare, non è ben chiaro se le minacce con la pistola finta rivolte ai compagni siano avvenute prima o dopo il ferimento dell’insegnante. Per il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara il fatto è “inquietante”: “Mi recherò ad Abbiategrasso dove è accaduto un fatto particolarmente inquietante. Dopo l’esperienza del Covid gli episodi di bullismo si stanno moltiplicando, proprio perché si è interrotta quella relazione interpersonale che è fondamentale nello sviluppo educativo”.

Alberto Celletti