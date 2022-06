Roma, 24 giu – Il Texas è uno dei simboli dell’immigrazione di clandestini negli Usa. L’ultima notizia riportata da FoxNews ce lo ricorda ancora una volta, semmai ce ne fosse bisogno.

Secondo le fonti americane sono “sospettati di essere entrati illegalmente nel Paese”. Il mucchio, certo, non pare quello radunatosi per una gita di piacere. Sono centinaia, in Texas, i clandestini avvistati lungo un’autostrada ad Eagle Pass, una piccola cittadina ad Est del Rio Grande, prossima al confine con il Messico. Il video pubblicato, girato dalla polizia locale, li mostra vagare senza un apparente meta.

NEW: Video from @TxDPS shows hundreds of migrants wandering off the side of a highway near Eagle Pass, TX this afternoon after they crossed illegally. This is in Border Patrol’s Del Rio sector, which continues to be inundated with massive groups almost daily. @FoxNews pic.twitter.com/FqgLSmT4Ui

— Bill Melugin (@BillFOXLA) June 24, 2022