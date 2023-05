Roma, 31 mag – Un egiziano che molesta e lo fa in un luogo non pubblico, ma stra-pubblico come un autobus. Come riporta Tgcom24, la vittima è una giovane studentessa che in quel momento stava tornando dall’università.

L’egiziano che molesta nel contesto addirittura di un mezzo di trasporto pubblico ha 36 anni e si sarebbe dato alla fuga non appena la situazione si è fatta complicata. Il fattaccio è stato denunciato a Monza, città dove episodi simili si sono già verificati, dove la vittima, una 19enne, ha subito prima apprezzamenti volgari e poi palpeggiamenti continui mentre faceva ritorno a casa. Dopo l’accaduto, la ragazza si è precipitata in strada e ha fermato la prima volante che ha visto per raccontare, in lacrime, cosa era appena avvenuto. A quel punto alla studentessa sono state mostrate delle foto segnaletiche, tramite le quali è riuscita a riconoscere il presunto molestatore egiziano.

Il racconto e la fuga

La ragazza ha raccontato agli agenti di essere stata abusata sessualmente dall’uomo, che si era seduto accanto a lei nel mezzo pubblico. Immediatamente avrebbe rivolto verso di lei apprezzamenti sconci e volgari, prima di costringerla a subire palpeggiamenti di vario tipo. A quel punto la giovane è riuscita a divincolarsi, a scendere dal bus e a correre verso le forze dell’ordine. Secondo la ricostruzione, l’uomo l’avrebbe seguita fino a quando non ha notato l’attenzione dei militari.

Alberto Celletti