Roma, 15 feb – Un traffico illecito di rifiuti enorme, scoperto finora in alcune regioni d’Italia, la Germania e varie altre località europee, come riportato dall’Ansa.

Traffico illecito di rifiuti, arresti e perquisizioni in corso



Sono partiti gli arresti ma anche le perquisizioni. Il gip di Milano, dopo l’indagine, insieme alle autorità giudiziarie e di polizia sia tedesche che italiane (come il Nucleo Operativo Ecologico dei carabinieri di Milano) ha disposto le misure cautelari nel merito. Si parla di un elevato traffico illegale di rifiuti che, partendo dall’Italia, giunge in realtà alla Germania ma anche a tanti altri Paesi europei, grazie a false fatturazioni e attività di riciclaggio. Accuse gravissime per gli indagati finora coinvolti: si parla di associazione a delinquere per il traffico illecito, riciclaggio e auto riciclaggio.

Sequestrati 90 milioni di euro

Quanto al denaro sequestrato, per ora la cifra si attesta sui 90 milioni di euro. Il gip milanese ne ha disposto la presa in custodia in Lombardia, Piemonte, Calabria e le aree tedesche coinvolte. Le somme, secondo gli inquirenti, venivano reinvestite nello stesso traffico, ma anche in altre attività allo scopo di essere ripulite: si parla anche di acquisto di una società di calcio. Protagonisti dell’operazione sono stati l’Ufficio Federale di Polizia Criminale (BKA) di Monaco di Babiera e il Gruppo Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Transizione Ecologica di Milano. Le procure al lavoro riguardano ancora Milano, Monaco e Reggio Calabria. La squadra investigativa comune ha accertato i reati sulla materia in questione.

Alberto Celletti