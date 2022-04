Roma, 22 apr – Maurizio Belpietro scatenato contro Elisabetta Gualmini, europarlamentare del Pd. Ospite ieri sera di Dritto e rovescio, programma condotto da Paolo Del Debbio su Rete4, non vede all’orizzonte la possibilità di un cessate il fuoco tra Ucraina e Russia, con l’Europa completamente incapace di avere un ruolo decisivo per fermare la guerra. E attacca così il deputato del dem: “La verità è che non ne sappiamo niente, non ne sapete niente voi nel Parlamento europeo, che non contate niente. Tanto è vero che non siete in grado di prendere un provvedimento che serva”.

Belpietro vs Guarini: “L’Europa non esiste, non contate niente”

E sulle scelte dell’Unione europea, Belpietro tuona: “Avete fatto le sanzioni al caviale e alla vodka, questa è la realtà. Il carbone lo avete rinviato ad agosto, non ci raccontate che l’Europa esiste, l’Europa non esiste! La Germania non vuole fare alcuna sanzione, crollerebbe l’economia tedesca. Lo dicono la Confindustria e i sindacati tedeschi, non ci venite a raccontare una storia che non esiste. In questa guerra – sottolinea il diretto de La Verità – muoiono gli ucraini e muoiono i russi, non muore nessun altro”.

E ancora: “Gli 800 milioni che dà il signor Biden per comprare le armi fanno ridere. Oggi Volodymyr Zelensky ha detto al Fondo Monetario Internazionale che servono 7 miliardi al mese per tenere in piedi l’Ucraina. Chi glieli dà? Glieli dà lei?”, chiede infuriato Belpietro, rivolgendosi a Gulamini. “Glieli danno gli italiani? Decidiamo che risparmiando da ora sul calorifero e sul condizionatore diamo i soldi agli ucraini? Ma di che cosa state parlando, voi non sapete nulla e parlate facendo retorica tutti i giorni. State zitti che ci sono i morti e li mandate a morire gli ucraini”, attacca il direttore de La Verità, con l’europarlamentare del Partito Democratico annichilita che non riesce a replicare.

"Non ci raccontate che l'Europa esiste, l'Europa non esiste!" Maurizio Belpietro a #Drittoerovescio pic.twitter.com/MZw8Ukn0EF — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) April 21, 2022

Alessandro Della Guglia