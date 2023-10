Ue ad Orban, trattative dopo i ricatti: ma il presidente ungherese sta avendo la meglio

Roma, 3 ott – L’Ue non ha mai avuto atteggiamenti leggeri con Viktor Orban, che dalle istituzioni di Bruxelles si è visto attribuire ogni genere di definizione, spesso delirante (come quando si descrisse l’Ungheria come un regime “non democratico”).

Ue, prima i ricatti ad Orban, ma ora si potrebbe cedere

Come riporta l’Agenzia Nova, ora la Commissione Ue sta valutando di destinare ad Orban i 13 miliardi di euro dei cosiddetti “fondi di coesione” già destinati all’Ungheria ma bloccati da tempo a causa delle solite imposizioni cercate – ma non sempre ottenute – al governo di Budapest su varie questioni (perfino quelle di favoreggiamento alla propaganda Lgbt nelle scuole). Il presidente ungherese, insomma, potrebbe beneficiare di questo denaro, ma ad una condizione: accodarsi al sostegno incondizionato a Kiev nel contesto della guerra russo-ucraina. Un appoggio che Orban non ha mai dato, soprattutto per quel che concerne l’aumento di spese di bilancio nei sostegni militari al governo ucraino. Il capo del governo di Budapest, però, aveva lanciato una proposta: sì ai sostegni in cambio dello sblocco dei fondi. Secondo le fonti del Financial Times, a Bruxelles ci starebbero pensando.

Ma non tutti saranno d’accordo

Risale allo scorso dicembre la decisione della Commissione europea di congelare altri 22 miliardi di euro stanziati per l’Ungheria usando come pretesto i soliti “diritti umani” in pericolo nel Paese magiaro. Un congelamento a cui Budapest ha risposto con l’avvio di una riforma giudiziaria, alla quale è seguita la pressione del portavoce della Commissione europea, Stefan de Keersmaecker per ricevere “chiarimenti” al riguardo. In ogni caso, la decisione di sbloccare i fondi per l’Ungheria troverà certamente un fronte di oppositori molto forte. Per i burocrati Ue, Budapest va messa in riga, su tutto, senza possibili discussioni. Poco conta che il suo presidente sia stato confermato più volte dagli elettori nel Paese.

Alberto Celletti