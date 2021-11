Roma, 12 nov – Fine anno, tempo di bilanci e di rilanci; così Il Primato Nazionale anticipa la prima novità per il 2022: il calendario dedicato a “I Grandi Italiani”. Un’opera ispirata alla collana del Primato – in uscita in abbinamento alla nostra rivista mensile – dedicata a dodici personaggi che hanno fatto l’Italia. Ogni mese del calendario è dedicato ovviamente a un grande italiano: d’Annunzio, Dante, Romolo, Garibaldi, Mussolini, Leonardo, Mattei, Mazzini, Cesare, Leopardi, Machiavelli, Augusto.

Dal libro alla parete, dodici manifesti iconici

I volti dei dodici personaggi vengono così impressi sul calendario da parete, nella versione grafica utilizzata per le copertine della collana del Primato. Si tratta dei dodici grandi italiani segnati sul volto dal fulmine tricolore, che reinterpretano in modo unitario e originale l’immagine dei personaggi. Un fulmine apparso per la prima volta sul viso di David Bowie e diventato poi il simbolo del “rock” a livello mondiale. Così i personaggi scelti dal Primato diventano le vere ‘rockstar’ dell’Italia.

La trasposizione sul calendario (in formato A3) rende così i volti dei personaggi dei veri e propri manifesti iconici da parete. Numi tutelari del mese assegnato, dove il calendario dei giorni indica lo scorrere del tempo che si lega al messaggio dell’homo faber scelto. Il modo migliore per affrontare le sfide del nuovo anno.

Il calendario 2022 da oggi in prevendita

Il calendario “I Grandi Italiani” fa parte delle novità che il Primato dedicherà ai propri lettori nel 2022. Una serie di iniziative che ruota intorno all’annuale campagna abbonamenti della rivista mensile, che per il nuovo anno vedrà nuove formule, nuovi spunti, una nuova marcia.

In attesa quindi del lancio ufficiale della campagna abbonamenti 2022, è possibile da oggi acquistare il calendario “I Grandi Italiani” in prevendita, per riceverlo a casa entro la fine dell’anno. Una raccolta delle copertine della collana del Primato, che anticipa la conoscenza dei volti che accompagneranno i nostri lettori fino alla fine della serie. E anche su questa, si prevedono delle belle novità…