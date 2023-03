Roma, 30 mar – Tassa di successione record negli Stati Uniti d’America. Il defunto lascia un’eredità che ha pesato fiscalmente ben 7 miliardi di dollari, come riporta l’Ansa. Sull’identità del defunto, però, è mistero.

La tassa di successione di 7 miliardi di dollari

La tassa di successione versata lo scorso 28 febbraio per l’eredità è così imponente che lascia emergere la fascia di “super ricchezza” del defunto. Ma non dice niente – incredibilmente – sulla sua identità. A questi livelli non si arrivava dal 2005. Il mistero si infittisce ancora di più se si tiene conto del fatto che nessun super ricco americano sia morto nel 2022. La domanda è semplice: come può una persona con un tale gigantesco patrimonio essere riuscita a non farsi notare neanche un po’?

Il Tesoro: “Nessun errore”

Secondo un portavoce del Tesoro americano, interpellato dal sito Quartz, “non si è trattato di un errore”. La privacy, ovviamente, fa il resto, perché non è tenuta ne può comunicare l’identità del miliardario scomparso con la tassa di successione record al suo seguito. Il patrimonio stimato per l’uomo, chiunque egli sia stato, oscilla tra i 17 e i 35 miliardi di dollari, che la porrebbe tra le 100 persone più ricche del mondo, seguendo la classifica stilata da Bloomberg News.

Alberto Celletti