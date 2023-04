Roma, 18 apr – Tornato da Dubai, Fedez non sfugge al cronismo che lo mette di più all’angolo, come quello di Striscia la Notizia e del ben noto Valerio Staffelli, che gli consegna il prestigioso Tapiro d’Oro davanti alle telecamere. Il cantante, a quel punto, non può che arrendersi all’evidenza.

Dubai, Fedez, e il viaggio “incoerente”

Aveva criticato Dubai in ogni modo, Fedez, prima di passarci un anno dopo le vacanze di Pasqua. Un gesto che non ha mancato di generare pesanti critiche sui social network la scorsa settimana. La “Disneyland con i cadaveri” come l’aveva soprannominata, evidentemente non esisteva più. O cessava di avere importanza in pegno delle vacanze insieme alla consorte Chiara Ferragni. Al suo ritorno, però, ad attenderlo c’era un cronista speciale.

Il Tapiro e l’ammissione: “Non sono mai stato coerente”

Al rapper viene consegnato l’ottavo Tapiro d’Oro della sua carriera. Valerio Staffelli, per l’appunto, glielo consegna davanti alle telecamere di Striscia. Il quale gli chiede: “Come mai Dubai, visto che aveva detto che non ci sarebbe mai più tornato, dopo averla definita una Disneyland con i cadaveri sotto al tappeto? Voleva farsi perdonare da Chiara per il bacio dato a Rosa Chemical al Festival di Sanremo?”. Ma proprio su Dubai Fedez non cerca molte scuse e in realtà ammette candidamente: “La coerenza non è una mia grandissima virtù, in generale”. Annuendo anche alla provocazione sul “bacio omo”: “Ho molto da farmi perdonare”.

Alberto Celletti