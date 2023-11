Vietato commemorare Giorgos e Manolis: ad Atene 21 militanti arrestati

Roma, 2 nov – L’occasione era la commemorazione di Manolis Kapelonis, di 22 anni, e Giorgos Fountoulis, di 27, uccisi nel 2013 a colpi di pistola davanti a una sede del partito Alba Dorata, nel quartiere Neo Iraklio di Atene. Un attacco di pochi secondi, sufficienti per spezzare la vita dei due giovani. In Grecia si è deciso di vietare ogni ricordo, in sposalizio con la dichiarazione aprioristica della stessa Alba Dorata come “organizzazione criminale”. E così 21 persone, andate pacificamente a ricordare i due ragazzi, sono state arrestate senza spiegazioni.

Giorgo e Manolis, militanti di Casapound arrestati in aeroporto

Alle 21 persone della delegazione di CasaPound Italia non è stato permesso neanche di andare in città. Fermati immediatamente in aeroporto, senza comunicazioni, senza nulla. In Grecia è vietato commemorare due vittime di uno scontro a fuoco e Alba Dorata, i cui troppi consenti davano evidentemente fastidio, una “organizzazione criminale”. Così si mette a tacere tutto, qualsiasi discussione, qualsiasi riflessione. E anche una banalissima commemorazione che non si deve assolutamente svolgere, in spregio di persone in viaggio da tutta Europa per l’evento.

La risposta di Cpi: “Inaccettabile, non ci fermeremo”

Così ha parlato Gianluca Iannone, presidente di CasaPound Italia: “È inaccettabile che oltre 20 persone vengano arbitrariamente fermate e arrestate appena scese da un aereo solo per voler partecipare alla commemorazione di due ragazzi assassinati a sangue freddo. L’intervento della polizia è stato arbitrario e privo di alcun senso, con uno schieramento spropositato di agenti e di certo questa repressione ingiustificata non ci impedirà di commemorare due ragazzi barbaramente uccisi a sangue freddo.” Insomma Giorgos e Manolis non meritano neanche la dignità di un ricordo.