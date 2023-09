Von der Leyen annoia tutti: commissaria UE lavora a maglia durante il discorso

Roma, 13 settembre – La commissaria Ue agli Affari Interni Ylva Johansson è stata ripresa dalle telecamere intenta a lavorare a maglia durante il discorso sullo stato dell’Unione della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

Il discorso Von der Leyen

In realtà non si tratta di un caso isolato. Già altre volte la Johansson è stata ripresa impegnata a lavorare all’uncinetto durante una sessione di lavoro. Una passione che a quanto pare la commissaria non ha mai tenuto nascosta. Nel 2020 raccontò sui social di aver regalato a tutti i suoi collaboratori dei calzini di lana che aveva realizzato all’uncinetto. Se questo è lo stato dell’Unione… Nel discorso la von der Leyen ha rimarcato alcuni passaggi della sua presidenza: “L’Unione Europea è diventata più “verde, digitale e geopolitica” e gli ultimi 300 giorni di mandato serviranno a terminare il lavoro. Occorre – afferma ancora – guadagnarsi la fiducia degli europei per affrontare le loro aspirazioni e ansie. E nei prossimi 300 giorni dobbiamo finire il lavoro che ci hanno affidato. Quando, nel 2019, mi sono presentata di fronte a voi con il mio programma per un’Europa verde, digitale e geopolitica, so che alcuni avevano dei dubbi. E questo prima che il mondo venisse sconvolto da una pandemia globale e da una brutale guerra sul suolo europeo. Ma guardate dove si trova l’Europa oggi. Abbiamo assistito alla nascita di un’Unione geopolitica: sostenendo l’Ucraina, resistendo all’aggressione della Russia, rispondendo a una Cina assertiva e investendo in partenariati”.

Avanti sul green

Sul Green Deal “manteniamo la rotta. Restiamo ambiziosi. Ci atteniamo alla nostra strategia di crescita. E lotteremo sempre per avere una transizione equa e giusta”. “Ora – continua – abbiamo un Green Deal europeo che rappresenta il fulcro della nostra economia e un’ambizione senza pari. Abbiamo tracciato la strada per la transizione digitale e siamo diventati pionieri globali nei diritti online. Abbiamo lo storico Next Generation Eu, che combina 800 miliardi di euro di investimenti e riforme e crea posti di lavoro dignitosi, per oggi e per domani. Abbiamo posto le basi per un’Unione sanitaria, contribuendo a vaccinare un intero continente, e gran parte del mondo. Abbiamo iniziato a renderci più indipendenti in settori critici, come l’energia, i semiconduttori o le materie prime”.

Sergio Filacchioni