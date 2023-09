Destinazione Sicilia: le 15 spiagge più amate e visitate del 2023

Il mare della Sicilia rappresenta da sempre un’attrazione irresistibile: ecco la classifica delle 15 best beaches protagoniste dell’estate 2023.

Nell’estate 2023 la Sicilia si è confermata una delle mete di vacanza preferite dai turisti italiani e stranieri, desiderosi di scoprire i paesaggi mozzafiato dell’isola, la sua cultura, le tradizioni culinarie e naturalmente di godersi il mare cristallino.

Le spiagge più belle della Sicilia secondo Holidu, uno dei maggiori motori di ricerca per case e appartamenti vacanza d’Europa, che ha messo nero su bianco una dettagliata classifica, rappresentano da sempre un’attrazione imperdibile e anche quest’anno i visitatori non hanno rinunciato ad esplorare le bellezze del territorio e della costa, nonostante le criticità che hanno coinvolto l’isola.

Il mese di agosto, in particolare, è stato caratterizzato dal divampare di vasti incendi soprattutto nel Palermitano e nel Trapanese che hanno causato non pochi disagi agli abitanti e ai turisti, con il conseguente dirottamento dei voli programmati in partenza o arrivo a Catania verso Comiso e Trapani. L’aeroporto di Catania Fontanarossa, inoltre, è rimasto chiuso diverse ore a causa dell’eruzione dell’Etna.

Best beaches 2023: le top 15 spiagge siciliane

Che il mare della Sicilia rappresenti un’attrazione irresistibile è risaputo, tanto che l’offerta di località balneari e di spiagge da visitare è molto vasta. Un valido aiuto per chi progetta una vacanza in Sicilia è dato dalla classifica delle 15 best beaches siciliane del 2023 elaborata dal team di Holidu a partire dalla lista completa delle spiagge, marine, baie e cale in Sicilia, riportate nel database di Google Maps.

Includendo esclusivamente le spiagge con i punteggi più alti e con un numero minimo di recensioni superiore a 500, la classifica finale è stata poi ottenuta estraendo i dati dai conteggi dei post su Instagram e dalle visualizzazioni su TikTok, utilizzando il nome della spiaggia come hashtag.

Spiagge siciliane più amate: il podio

La classifica Holidu delle spiagge siciliane più gettonate, basata su dati raccolti ed elaborati nel mese di luglio 2023, vede sul podio Mondello, Calamosche e San Vito Lo Capo.

Mondello, considerata una delle spiagge simbolo della Sicilia, è racchiusa tra il monte Gallo e il monte Pellegrino e si trova in circa venti minuti partendo da Palermo. Vanta oltre 100000 visualizzazioni su Instagram e più di 12 milioni su TikTok.

Calamosche in località Noto, invece, si colloca al secondo posto superando le 20 mila view su Instagram e le 240 mila su TikTok. Circondata da promontori rocciosi, si caratterizza per il mare quasi sempre calmo e per la rigogliosa vegetazione.

In terza posizione si trova la spiaggia di San Vito Lo Capo, nel trapanese, affacciata sulla baia dominata dal Monte Monaco.

Spiagge, baie e cale da non perdere

Scorrendo la lista delle Best beaches siciliane si incontrano le spiagge di Agnone Bagni ad Augusta, nel siracusano, seguita da Eoro a Noto e da Magaggiari a Cinisi, nei pressi di Palermo. In settima posizione, invece, figura la spiaggia di Màcari resa famosa dalla fortunata serie televisiva, mentre in ottava e nona si trovano rispettivamente Gallina ad Avola e San Gregorio a Capo d’Orlando, nel messinese.

La classifica prosegue con la spiaggia Pantanello sempre ad Avola, Canneto a Lipari, Arenella nel siracusano e la spiaggia di ponente (Lido La Tonnara) a Milazzo. Chiudono la top 15, infine, le spiagge della Marchesa e Calabernardo entrambe a Noto.