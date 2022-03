Roma, 28 mar — La lettera «zeta» è ormai assurta allo status di «nuova svastica». Nell’arco di un mese è passata dall’essere vista come l’ultimo, pacifico carattere dell’alfabeto al simbolo dell’invasione russa in Ucraina. Il Pd ha già proposto punizioni severe per chi la verga sui muri, il resto del mondo si chiede preoccupato che fine faranno Zorro, Zeta la formica e Radio Zeta.

Tutta questa avversione è dovuta al fatto che i russi la usano come segno di riconoscimento di blindati e furgoni in quanto iniziale di zapad — che in russo significa «Ovest» — cioè la direttrice dell’«operazione militare speciale» russa, da noi meglio nota come guerra d’invasione in Ucraina. Alcuni sostengono invece che stia per lo slogan bellico za pabedu, per la vittoria.

Zurich si autocensura e cancella il logo con la zeta

Insomma, dato il periodo è un attimo finire fagocitati dai gorghi isterici delle liste di proscrizione per una zeta di troppo, e il colosso delle assicurazioni Zurich non ha di certo voluto rischiare di passare per sostenitore di Putin; quindi ha deciso di sostituire il logo della compagnia — una enorme, solitaria zeta — con la meno fraintendibile scritta intera «Zurich». I social media manager dell’azienda hanno già provveduto a sostituire tutte le foto-profilo. Lo si verifica facilmente accedendo agli account Twitter e Instagram dell’agenzia assicurativa.

Un colosso iper corretto

Loro dicono di averlo fatto per esprimere solidarietà all’Ucraina, a noi pare evidente che la prima solidarietà la stiamo esprimendo a loro stessi, risparmiandosi la gogna internazionale con gli eventuali danni economici connessi. Di certo Zurich non poteva permettersi di scivolare sulla zeta: da sempre la sua immagine è legata a doppio filo al carrozzone politicamente corretto, ecologista e sostenibile. All’indomani dell’invasione russa in Ucraina il colosso aveva immediatamente fatto scattare raccolte fondi tramite la sua fondazione benefica. Oltre all’annuncio di non voler più accettare nuovi clienti sul territorio russo.

L’autocensura, fa sapere la compagnia, durerà almeno fino alla fine della guerra. «Stiamo momentaneamente rimuovendo l’uso della lettera “Z” dai social, dove appare isolata e potrebbe essere interpretata erroneamente — si legge in una nota ufficiale di Zurich — Stiamo monitorando da vicino la situazione e intraprenderemo ulteriori azioni se e quando necessario».

Cristina Gauri