Bologna, un trimestre da dieci: i felsinei sognano l’Europa

Roma, 11 nov – Dieci, i risultati utili consecutivi ottenuti dagli uomini di Thiago Motta. Venti, gli anni passati dall’ultima volta in cui i felsinei hanno calcato un palcoscenico europeo. Trenta, le stagioni che ormai si è ormai messo alle spalle l’infallibile dirigente rossoblù Giovanni Sartori. No, non stiamo dando i numeri. Ci interessa piuttosto fare un conciso bilancio di quella che – classifica alla mano – è la sorpresa della prima parte di campionato. Il trimestre iniziale del 2023/24 ci racconta infatti di un Bologna che sogna un posto in Europa.

Il maestro della trattativa e un allenatore emergente



Ma prima di analizzare ogni fredda statistica, parliamo di chi, sotto le due Torri, potrebbe costruire qualcosa di davvero importante. La nuova coppia formata da Sartori e Thiago Motta, ovviamente. Partiamo dal responsabile dell’area tecnica: non c’è due senza tre, verrebbe da dire. Dopo il “miracolo Chievo” e la crescita esponenziale dell’Atalanta gasperiniana, i petroniani si ritrovano oggi in piena corsa per una qualificazione continentale. In sella dal maggio 2022, la perspicacia del cobra di Lodi ha dato risposte in termini qualitativi ed economici. Se da una parte registriamo un corposo abbassamento del monte ingaggi, dall’altra – cosa non così scontata – la rosa è stata allargata.

Ecco quindi la mano del suddetto allenatore italo-brasiliano. I meriti dell’ex nazionale azzurro sono sotto gli occhi di tutti. Si è preso carico la scorsa stagione di un organico claudicante portandolo nel giro di pochi mesi a ridosso dell’alta classifica. Superandosi in queste settimane: metabolizzata la sconfitta interna all’esordio contro il Milan, Orsolini e soci non hanno più perso. Accesso – virtuale e momentaneo – in Europa League, diversi elementi valorizzati al meglio. Il peso specifico dell’emergente guida è stato riconosciuto pochi giorni fa da Claudio Fenucci, amministratore delegato della società emiliana: «col lavoro di Thiago, siamo riusciti ad alzare il livello di competitività». E, nonostante qualche sirena proveniente dal mercato, si parla ora di rinnovo.

Difesa blindata: Bologna sogna l’Europa

Diciotto punti, sesto posto in classifica e l’opportunità di allungare su una diretta concorrente. Senza contare il percorso, fin qui netto, di Coppa Italia. Quella di domani contro la Fiorentina è una trasferta che potrebbe segnare un punto di svolta nella strada felsinea. I viola inseguono i cugini appenninici a una sola lunghezza.

L’occasione per gli ospiti è ghiotta: i toscani infatti giocano bene ma spesso – ultima, ma solo per questioni temporali, la sconfitta contro la Juventus – difettano in termini realizzativi. Ovvero pane per i denti della terza miglior difesa del campionato. In tal senso solo l’Inter capolista e la Vecchia Signora hanno fatto meglio, con un passivo di sei gol. Anzi, delle otto reti incassate, cinque sono a referto nei confronti delle prime tre della classe. Proprio le uscite più recenti (in particolare a San Siro contro i nerazzurri e al Dall’Ara al cospetto della Lazio) hanno dimostrato come il Bologna sappia ben fronteggiare compagini giochiste. Sia tatticamente che a livello nervoso.

L’ultima apparizione rossoblù in terra continentale risale all’agosto 2002. Nel dimenticatissimo torneo Intertoto il Bologna di Pagliuca e Signori – dopo aver eliminato Bate Borisov e Teplice – si dovette arrendere agli inglesi del Fulham. Mancando così l’accesso alla susseguente Coppa Uefa. Competizione dove, pochi anni prima, l’undici allora allenato da Mazzone mancò la possibilità di giocarsi una finale continentale. Per una manciata di minuti. Guardarsi indietro però proprio non serve: nel prossimo mese, con un calendario tutto sommato alla portata, si può davvero consolidare questa realtà. Un Bologna che ha tutti i presupposti per pensare all’Europa.

Marco Battistini