Tanti gol e poche sorprese: la Coppa Italia segna l’inizio della stagione

Roma, 13 ago – Come da tradizione. Anche quest’anno è stata infatti la Coppa Italia ad aprire ufficialmente la stagione del pallone italiano. Nello scorso fine settimana si è giocato il turno preliminare – protagoniste le tre neopromosse in cadetteria e cinque tra le migliori compagini della Lega Pro. Si stanno disputando invece in queste ore i trentaduesimi di finale: sul rettangolo verde impegnate anche diverse squadre di Serie A. Vediamo cos’è successo finora in questo antipasto di campionato con tanti gol (e poche sorprese).

Il turno preliminare

Pioggia di reti nelle gare di sette giorni fa. Successo di misura del Catanzaro sul Foggia a parte, nelle restanti gare della fase preliminare i gol sono arrivati a grappoli. Reggiana e Pescara in particolare non hanno di certo annoiato gli spettatori presenti al velodromo Pavesi di Fiorenzuola. Gli uomini di Nesta recuperano ai zemaniani due reti, chiudendo sul 6-2. Mattatore di giornata Manolo Portanova, autore di una doppietta: il centrocampista, accusato dalle femministe ma difeso dagli ultras, è al centro di uno spinoso caso mediatico. Anche l’Entella rimonta il doppio svantaggio al Cesena. In Romagna però (2-2 il finale) ai rigori il portiere di casa Pisseri si presenta ai nuovi tifosi respingendo tre massime esecuzioni dei liguri. Il Feralpisalò supera invece 2-1 un Vicenza decimato dalla gastroenterite.

Trentaduesimi, le gare di venerdì e sabato

Sono state Frosinone e Pisa ad aprire la lunga parentesi dei trentaduesimi. Un’autorete in avvio di gara spiana la strada ai ciociari, tanto basta per passare il turno. Nell’altra gara di venerdì pomeriggio l’Udinese passeggia – in particolare nella seconda frazione – sul Benevento: 4-1, a segno anche il promettente Lucca. È bastato mezzo minuto invece a Retegui per siglare la sua prima rete “italiana”. Nel pirotecnico 4-3 del Ferraris il Genoa si impone sul Modena anche grazie alla doppietta dell’attaccante azzurro. Meno emozioni invece al Dall’Ara di Bologna. Un ordinato Cesena tiene discretamente il campo ma deve piegarsi a una marcatura per tempo dei felsinei. Da segnalare il punto – dopo soli 120″ di gioco – del giovane terzino Corazza: esordio da ricordare in un derby che tra Emilia e Romagna mancava da oltre un decennio.

Impresa del Cittadella – siamo quindi arrivati alla giornata di sabato – in quel di Empoli. Amatucci e Magrassi rispondono a Caputo, con i veneti che si concedono pure il lusso di sbagliare una massima punizione. Un bel Parma espugna Bari per 3-0 mettendo in ghiaccio la qualificazione già nella prima mezz’ora. Bene anche il Verona, 3-1 sull’Ascoli: ora l’Hellas dovrà affrontare i suddetti rossoblu di Thiago Motta. All’ultimo respiro Cagliari-Palermo. La sfida tra isolane viene risolta ai supplementari in favore dei sardi. Sblocca la zuccata di Dessena, pareggia allo scadere Soleri. Ma la truppa di Ranieri non muore mai e pochi secondi dopo torna ancora sopra (2-1) con Di Pardo.

Coppa Italia, le partite in programma

Le quattro partite in programma quest’oggi vedranno in scaletta Salernitana-Ternana, Sassuolo-Cosenza, Lecce-Como (chi vince incontrerà il Parma) e Monza-Reggiana. Se i brianzoli dovessero passare se la vedranno con la sopracitata compagine genoana. Lunedì la chiusura del tabellone: Cremonese-Crotone (il Cittadella spettatore direttamente interessato), Sampdoria-Sudtirol, Spezia-Venezia – sul neutro di Cesena – e Torino-Feralpisalò. Con un risultato positivo i granata in particolare affronteranno il già qualificato Frosinone.

Appuntamento poi a novembre, mese designato per i sedicesimi di finale. Tra dicembre e gennaio entreranno in scena le otto grandi del pallone italiano.

Marco Battistini