UEFA Europa Conference League: nuovo format per il torneo 2024-2025

Il 29 maggio 2024, alle ore 21 italiane, all’AEK Arena di Atene si giocherà la finale della UEFA Europa Conference League,importante torneo calcistico continentale più noto come Conference League o semplicemente come Conference.

La Conference è uno dei tornei calcistici organizzati dalla UEFA, il terzo per prestigio dopo la Champions League e l’Europa League.

Dopo la finale del 29 maggio, i primi appuntamenti per la successiva edizione del torneo (la quarta), per il quale è previsto un nuovo format, sono nel mese di luglio 2024.

Anche se Champions League ed Europa League hanno un maggiore prestigio, anche la Conference League è molto popolare e gli appassionati di calcio sono in fremente attesa dei nuovi scontri. Notevole è poi l’attenzione dei media (quotidiani sportivi, siti web specializzati, trasmissioni televisive dedicate al calcio) dedicata a questo evento.

Fatte queste premesse, vediamo come funzionerà la Conference League 2024-2025.

UEFA Europa Conference League: l’edizione 2024-2025

Il nuovo format della Conference League prevede una fase campionato a 36 squadre; ogni club partecipante al torneo affronterà 6 squadre diverse (3 in casa e 3 in trasferta).

Le prime 8 squadre qualificate avranno l’accesso diretto agli ottavi di finale, mentre le squadre che si sono classificate dal nono al ventiquattresimo posto dovranno disputare gli spareggi per la fase a eliminazione diretta. Le squadre che usciranno vittoriose dagli spareggi prenderanno parte agli ottavi raggiungendo le altre 8 classificatesi in precedenza.

Definite le squadre partecipanti agli ottavi, si andrà avanti con la classifica fase a eliminazione diretta.

Per quanto riguarda i turni di qualificazione, le date previste sono l’11 e il 18 luglio 2024; il secondo turno si giocherà il 25 luglio e il 1° agosto 2024; il terzo turno sarà disputato l’8 e il 15 agosto 2024. Gli spareggi avranno luogo i giorni 22 e il 29 agosto 2024.

Non sono previsti scontri nel mese di settembre, mentre a ottobre prenderà il via la fase a gironi che prevede sei giornate; le date sono le seguenti: 3 ottobre, 24 ottobre, 7 novembre, 28 novembre, 12 dicembre, 19 dicembre 2024.

Si passa poi alla fase a eliminazione diretta; gli spareggi per accedervi sono previsti per il 13 e il 20 febbraio 2025.

Il 6 e il 13 marzo 2025 si disputeranno gli ottavi di finale; i quarti sono previsti per il 10 e il 17 aprile 2025.

Le semifinali si giocheranno il 1° e l’8 maggio 2025, mentre la finale è prevista per il 28 maggio successivo.

Dove sarà giocata la finale della Conference League?

La finale della quarta edizione della Conference League si disputerà in Polonia, nello Stadion Wroclaw, lo stadio dove lo Śląsk Wrocław disputa le partite casalinghe.

La struttura è di costruzione relativamente recente; è stata infatti completata nel 2011 e ha ospitato alcune partite dell’Europeo 2012.

Wroclaw (in italiano Breslavia) è una delle città polacche più belle e antiche. Lo stadio si trova a nord-ovest della città.