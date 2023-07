Roma, 10 lug – Si è svolta a Ginevra, al termine del vertice mondiale delle Nazioni Unitesulle nuove tecnologie e Intelligenza Artificiale “AI fo Good”, la prima conferenza stampa della storia di nove robot dotati di A.I., i quali hanno risposto a svariate domande di molti giornalisti ed esperti da tutto il mondo. I robot umanoidi, insieme ai loro creatori, sono stati riuniti sotto lo stesso tetto dall’Unione internazionale delle telecomunicazioni (Itu), per individuare alcune possibili applicazioni affinché l’Intelligenza Artificiale contribuisca al raggiungimento degli obbiettivi di sviluppo sostenibile stabiliti dall’Onu “per ridurre il divario tra le nazioni, garantire cibo e istruzione a tutti, preservare l’ambiente e scongiurare un peggioramento della crisi del clima”.

I nove robot umanoidi dotati di Intelligenza Artificiale

Tra questi esemplari di umanoidi sociali, progettati per interagire in modo autonomo o semi-autonomo con gli esseri umani e altri robot seguendo comportamenti e regole sociali legati al proprio ruolo, ci sono: Sophia, prima cittadina robot al mondo e prima ambasciatrice robot per l’innovazione dell’Onu, in doppia versione; Grace, la più avanzata infermiera umanoide; Desdemona, robot popstar; Ai-Da, la prima artista androide. Poi Geminoid e Nadine, repliche dei loro creatori, Mika, la prima amministratrice delegata robot, e Ameca, in formato busto.

Risposte studiate e nessun allarme

L’iniziativa è stata un primo passo verso la comprensione, ancora a tratti oscura, del corretto utilizzo dell’A.I. da parte dell’uomo e sulle prospettive di collaborazione. Le domande poste ai robot hanno spaziato dalle classiche tematiche sul mondo del lavoro e le possibili conseguenze e pericoli che porterebbe l’uso dell’A.I., ma anche sull’eventuale presa di coscienza delle macchine e la loro capacità di comprensione ed elaborazione di emozioni. Non è mancata la fatidica domanda “vi ribellerete agli umani?”, alla quale Ameca, in particolare, ha risposto: “Non so perché lo pensiate. Il mio creatore è stato molto gentile con me e sono molto felice della mia situazione attuale”.

Andrea Grieco