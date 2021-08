Milano, 17 ago – Non hai il green pass? Allora non importa se sei un dipendente dell’Atm, mangi fuori. Questo il trattamento riservato ai dipendenti dell’Azienda Trasporti Milanesi, che oggi hanno incontrato i vertici della società attraverso la Rsu per porre rimedio a quesa situazone insopportabile.

Atm, i dipedenti senza green pass mangiano fuori

I dipendenti di Atm hanno ricevuto dall’azienda meneghina una comunicazione che spiega, in soldoni, che seguendo le linee guida del governo in tema di Green pass, l’accesso in mensa sarebbe stato consentito solo ai dipendenti con in mano la preziosa certificazione verde. Poco importa se sei un dipendente costretto a mangiare fuori in pieno agosto e di come questo si può ripercuotere sul servizio.

Ligi alle leggi

“Per la consumazione al tavolo al chiuso i lavoratori possono accedere nella mensa aziendale o nei locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti, solo se muniti di certificazione verde covid-19, analogamente a quanto avviene nei ristoranti” si legge nella nota rivolta ai lavoratori di Atm. “A tal fine, i gestori dei predetti servizi sono tenuti a verificare le certificazioni verdi covid-19 con le modalità indicate dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021”. E buon appetito.

L’incontro coi sindacati

Dunque a partire dal 16 di agosto, nelle mense Atm pranzano soltanto i dipendenti in possesso del green pass che va ancora mostrato quotidianamente prima di consumare. Ma quando alcuni lavoratori sprovvisti di green pass sono stati respinti alle mense, il coordinamento Rsu Gruppo Atm ha scritto una lettera ai dirigenti della società richiedendo un immediato “incontro urgente” per “cercare soluzioni, atte a garantire fruizione del pasto sia per il personale ‘fragile’ che non può vaccinarsi” anche per chi è privo di green pass.

Ilaria Paoletti