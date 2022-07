Milano, 22 lug — Una bimba di soli 18 mesi è morta di fame e di sete a Milano dopo essere stata abbandonata in casa dalla madre per sette giorni. La donna — una 37enne — aveva lasciato la piccola incustodita e priva di cure e assistenza per raggiungere il nuovo compagno, residente in provincia di Bergamo. Italiana e incensurata, ora è indagata per omicidio volontario pluriaggravato dai futili motivi e premeditazione.

Bimba muore di stenti abbandonata in casa

La madre, Alessia Pifferi, aveva fornito tre versioni differenti agli investigatori, nessuna delle quali avrebbe però trovato riscontro: prima avrebbe parlato di una baby sitter, poi avrebbe detto di aver affidato la piccola alle cure della madre, poi alla sorella. Non era la prima volta che la bimba veniva lasciata sola in casa — in zona Ponte Lambro, alla periferia est di Milano — per lungo tempo. Dal sopralluogo della scientifica, sottolinea la Questura di Milano, sono infatti emerse «delle incongruenze, che hanno consentito al pubblico ministero di procedere all’interrogatorio, raccogliendo dichiarazioni su un ripetuto stato di abbandono della bambina determinato dalle condotte della madre».

Via per sette giorni