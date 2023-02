Roma, 24 feb — L’incivile usanza di lanciare sassi contro le autovetture, incuranti di poter causare potenziali tragedie, sembra non andare mai fuori moda: ultimo, in ordine di tempo, l’episodio avvenuto a Torino e che ha visto tra le vittime anche una persona nota, il figlio del campione juventino Andrea Pirlo.

Aggressione al figlio di Pirlo, in manette baby gang

E’ stato proprio il ragazzo, Nicolò, a denunciare l’accaduto sui propri canali social, parlando dell’aggressione da parte di una baby gang. A fermare i componenti del «commando» autore dell’aggressione sono stati i Carabinieri all’esito di una serie di controlli disposti per pattugliare e controllare il territorio, sempre più spesso ostaggio della micro-criminalità e di bande di giovanissimi, spesso di origine nordafricana, che in quanto a cinismo e violenza non hanno nulla da invidiare a organizzazioni criminali ben più note. Soprattutto il centro di Torino, da qualche anno — ma il capoluogo piemontese è in buona compagnia — è ormai ostaggio di bande multietniche i cui principali passatempi sembrano essere divenuti i danneggiamenti, le molestie, e violenze di vario genere e grado.

Sono un marocchino e un italiano

A finire in manette due giovani: uno italiano, già gravato da un Daspo urbano per aver in passato già commesso atti violenti, e l’altro di origini marocchine, anche lui gravato da precedenti penali. I due ragazzi, entrambi minorenni, sono stati arrestati per aver rapinato un ragazzo, sottraendogli lo smartphone dopo violente minacce e intimidazioni. Non solo: all’esito di alcune verifiche, i due sono risultati responsabili di altri atti delittuosi, tra cui due rapine, di cui una tentata. E proprio nel corso di questi altri accertamenti si è scoperto che proprio i due, verosimilmente assieme ad altri complici, avrebbero nei giorni scorsi lanciato sassi contro le automobili, danneggiando quella condotta da Nicolò Pirlo. Il ragazzo era riuscito a filmare la aggressione e la aveva poi postata sui propri canali social, descrivendo cosa era avvenuto.

L’auto di Pirlo jr. stava transitando lungo via Giolitti. Su Instagram, ancora comprensibilmente sconvolto da quanto accaduto, aveva scritto: «E’ normale trovare in centro a Torino quattro ragazzi che lanciano sassi sulla macchina, sputando e tirando calci?». Secondo gli investigatori i due arrestati farebbero parte di una baby gang che da tempo imperversa nel centro di Torino, tra piazza Maria Teresa e il parco urbano di via Cavour.

Cristina Gauri