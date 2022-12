Roma, 14 dic — C’è un arresto per l’omicidio di Alice Neri, la 32enne trovata carbonizzata nella sua auto a Fossa di Concordia, nel Modenese, il 18 novembre scorso. Si tratta di Mohamed Gaaloul, il tunisino 29enne ricercato da giorni e finito in manette in Francia a Mulhouse, vicino al confine con la Svizzera. Nelle prossime ora la sua testimonianza sarà fondamentale per porre la parola «fine» a un caso che vedeva inizialmente sospettati anche il marito di Alice e un suo collega. I carabinieri di Modena lo avevano individuato e riconosciuto grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza.

Alice Neri, arrestato il tunisino sospettato dell’omicidio

Il tunisino era fuggito all’estero il giorno successivo al ritrovamento del cadavere della 32enne, cosa che aveva mosso i sospetti degli investigatori dai primi due indagati a Gaaloul. Il marito di lei, peraltro, aveva fornito un solido alibi agli inquirenti. «Su questo non ci sono dubbi», queste le parole legale. «Era a casa con la bambina». I parenti dello straniero avevano spiegato alle autorità che il 29enne era intenzionato a tornare in Italia per raccontare la propria versione dei fatti.

La ricostruzione