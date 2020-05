Aosta, 9 mag – Attività chiuse, aiuti economici ai minimi livelli, disperazione e – in alcuni casi – addirittura suicidi per ragioni economiche. Ma per lo Stato italiano questo non importa: dove ci sono tante regole si può sbagliare “meglio” e quindi incassare di più. Lo ha imparato a sue spese un italiano che si è macchiato della tremenda colpa di bere un caffé da asporto in strada dopo averlo pagato al bar.

Caffé salato

Succede ad Aosta, dove il cliente di un bar si è visto comminare una multa di 280 euro perché è stato “scoperto” in un blitz delle forze dell’ordine e dei Nas davanti al bar della discordia: preso in flagranza di reato, perché (verbale dixit) “non rispettava il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati”. Un assembramento che, si apprende, era di due persone – e pure distanziate.

“Lo Stato batte cassa”

Racconta l’episodio lo stesso “criminale” al quotidiano torinese La Stampa: “Sono uscito con il cane, ho incontrato per caso un cugino e abbiamo deciso di prendere un caffè. Eravamo davanti al bar a due metri e mezzo di distanza. Hanno detto che dovevi prendere il caffè e andartene. Questo è solo lo Stato che vuole fare cassa”. Possiamo dargli torto? Tra l’altro, i Nas erano entrati nell’esercizio commerciale solo per un controllo di routine: si sono limitati a dire al proprietario del bar di spostare delle botti messe davanti all’ingresso, altrimenti qualcheduno avrebbe potuto usarle come tavolo per consumare le bevande.

Il proprietario del bar: “Regole non chiare”

Il proprietario del posto ha detto la sua su quanto avvenuto, e dice anche delle parole che fanno riflettere sul labile confine tra illecito e praticità che aleggia come una spada di Damocle sulla testa degli esercenti: “Noi diciamo di allontanarsi, ma quanto, qual è la distanza? Come dobbiamo interpretarla? Abbiamo messo in piedi tutte le accortezze, spostato i punti di appoggio possibili da davanti il locale, ma come facciamo per esempio a sapere se due persone sono marito e moglie?”. Nessuno sa rispondere a queste domande, oppure non c’è volontà di fare più chiarezza: bisogna solo raccomandarsi al raziocionio del vigile di turno, perché nell’ambiguità di questi divieti la multa si becca facilmente …

Ilaria Paoletti