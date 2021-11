Roma, 1 nov – L’aumento dei contagi è normale, non bisogna allarmarsi, e niente vaccino agli under 12: Francesco Vaia fa il punto mentre i soliti Burioni ripartono con il catastrofismo. “L’aumento dei contagi da Covid-19 era prevedibile ma non c’è da allarmarsi: sta arrivando la stagione fredda, che favorisce la circolazione dei virus e la gente non usa più le mascherine”. In ogni caso “l’aumento non è così elevato“, spiega il direttore sanitario dello Spallanzani. In una intervista al Corriere della Sera, Vaia fa presente che però “bisogna incrementare le vaccinazioni e renderle obbligatorie per chi è a contatto con il pubblico“.

Vaia: “Aumento contagi normale, non bisogna allarmarsi”

“Quello che bisogna fare oggi – rileva l’esperto – è spingere su due fasce di popolazione: soggetti fragili e anziani, ma anche su tutti i non vaccinati e gli immunizzati con una sola dose, che purtroppo sono tanti. Il governo deve compiere un’azione coraggiosa per prosciugare questo bacino e ampliare l’obbligo vaccinale a chiunque ricopre funzioni a contatto con il pubblico. E anche porre fine alla concezione del tampone come atto strategico per ottenere il green pass: il test è una fotografia del momento, non di ieri e non di domani. E non può surrogare il vaccino che, lo ripeto ancora, si è dimostrato un’arma efficace. È arrivato il momento di infliggere il colpo del ko al Covid”, dice Vaia.

“Vaccino ai bambini non è necessario”

“Sulla eventualità di vaccinare i bambini, il direttore sanitario dello Spallanzani ribadisce il suo no. “Il mio non è scetticismo, il mio è realismo. Non vedo la necessità di proteggere una fascia anagrafica che non incide sulla curva epidemiologica“. Pertanto, ribadisce, “sotto i 12 anni il vaccino non è necessario”. Vaia chiarisce inoltre che anche negli Usa per quanto riguarda i bambini “l’Fda (Food and drug administration) non ha detto di vaccinarli, ma solo che è provato che anche su di loro è efficace”. C’è una bella differenza, in effetti.

“Occupazione terapia intensiva è bassa”

Più in generale, chiarisce Vaia, la situazione attuale è nettamente migliorata rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. “Oggi l’incidenza è 50 ogni 100mila abitanti, l’occupazione dei posti letto in terapia intensiva del 5% e nei ricoveri ordinari del 6%. E questi ultimi sono gli indicatori che contano. Oltre alla capacità delle terapie, come gli anticorpi monoclonali che stiamo sperimentando allo Spallanzani, di far guarire le persone”, conclude l’esperto.

Adolfo Spezzaferro