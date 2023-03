Milano, 9 mar – Quando la follia si unisce all’abuso di alcol, il gesto altamente pericoloso è molto spesso dietro l’angolo. Prova ne sia quanto accaduto alla stazione di Meda (Monza), nel pomeriggio di ieri, dove un 49enne marocchino, ubriaco, si è sdraiato sui binari addormentandosi. “Avevo sonno e volevo dormire“, ha dichiarato ai carabinieri che sono intervenuti per portarlo via.

Marocchino ubriaco sui binari: treno bloccato per 30 minuti

Denunciato per interruzione di pubblico servizio, come appurato dai carabinieri il magrebino era evidentemente ubriaco fradicio. Il suo folle gesto ha provocato il caos in stazione, causando forti disagi al sistema ferroviario, in una situazione peraltro già difficile a causa dello scioperato in atto. Sposato, senza lavoro e con alcuni precedenti per rissa, il 49enne marocchino ha di fatto bloccato il transito di un convoglio proveniente da Milano Cadorna e diretto a Erba (Como), provocando un ritardo del treno di circa 30 minuti. Poteva andare molto peggio.

La Redazione