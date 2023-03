Roma, 9 mar – A Lampedusa nuovo boom di sbarchi, nuova esplosione di clandestini. Come riporta l’Ansa, i numeri hanno raggiunto un record invidiabile. Tornando pure a concentrarsi sui “tradizionali” approdi, dopo i presunti “ostacoli” del governo ad Ong e affini, forzati a muoversi verso porti più lontani.

Lampedusa, nuovo record di sbarchi

L’isola di Lampedusa registra un nuovo record di sbarchi e lo fa nel tempo di appena una giornata. Altri 705 clandestini sono giunti sull’isola, successivamente a 17 sbarchi avvenuti dalla mezzanotte in avanti. Ai quali si aggiungono 13 barchini di ieri che trasportavano 470 persone. La somma fa il totale, come si suol dire, e quest’ultimo è pazzesco: 1.175 i nuovi arrivi, compresi i minorenni e ovviamente le donne. Le origini, tanto per cambiare, non c’entrano nulla con le coste nord-africane: si parla di Siria, Sudan, Senegal, Mali, Burkina Faso, Guinea, Camerun, Gambia, Liberia, Ciad e Costa d’Avorio. Tutti insieme – non certo appassionatamente – condotti all’hotspot di contrada Imbriacola.

Hotspot che scoppiano e senza vedere una fine



Mentre il governo vira in modo piuttosto deciso verso l’immigrazionismo legale (pur tentando un approccio di linea dura contro l’illegalità), gli hotspot meridionali del Paese ricominciano a scoppiare, dopo mesi in cui Ong e affini erano sbarcati un po’ in tutte le coste italiane, perfino quelle settentrionali. La storia di Lampedusa degli ultimi dodici anni è una storia di sofferenza, di sovraffollamento, di esplosioni continue. Che con le ultime 24 ore non fa altro che venire ribadita ancora.

Alberto Celletti