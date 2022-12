Roma, 10 dic — Non avranno esorbitanti qualifiche o titoli di studio, ma che ballerini, e che cantanti questi immigrati che attraversano il Mediterraneo per riversarsi a fiumi entro i nostri confini: hanno il titolo professionale a malapena per raccogliere ortaggi ma Asereje lo ballano benissimo, soprattutto se c’è da festeggiare l’imminente sbarco a bordo del taxi del mare — pardon, nave Ong — di turno. Ma bisogna capirli, hanno tutto da festeggiare, al contrario nostro.

Le Geo Barents diventa una discoteca

E’ quanto accaduto ieri sulla Geo Barents, dove i 248 clandestini hanno reagito alla notizia dell’assegnazione del porto di Salerno trasformando la nave in un villaggio vacanze dei primi anni 2000, con gli attivisti dell’Ong a fare da cringissimi e goffi animatori. Balli scatenati, cori, coreografie, i 248 passeggeri si scatenano come se non vi fosse un domani. Non male come performance per queste centinaia di «naufraghi», come li si chiama ora, che — a sentire i pietosi bollettini diramati dall’equipaggio nei giorni scorsi, quando la Medici senza frontiere era in pressing contro il governo italiano — versavano in condizioni drammatiche, erano «esausti, spossati» e traumatizzati. Voilà, è bastato comunicare loro la calata di braghe del governo che persino gli infermi sono balzato in piedi a ballare le Las Ketchup.

I 248 #migranti a bordo della nave #GeoBarents di @MSF_Sea, ovviamente vittime delle torture dei lager libici, dopo aver appreso che sbarcheranno a Salerno. Ringrazio @GiansandroMerli de @ilmanifesto per questo documento chiarificatore. pic.twitter.com/80C1Q2XZDr — Francesca Totolo (@fratotolo2) December 9, 2022

Cristina Gauri